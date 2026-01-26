Sundhed betaler sig

[KOMMUNIST 2-2026] Økologisk Landsforening har offentliggjort en hollandsk undersøgelse, der sort på hvidt vender samfunds­underskud til overskud, ved at omlægge al landbrug til økologi.

Deloitte-analysen viser, at det hollandske landbrug påfører samfundet et milliard­underskud som følge af bl.a. klimabelastningen og pesticidforureningen.

En fuld omlægning til økologi og reduceret husdyrproduktion vil omvendt give et milliardoverskud. Det hollandske konventionelle landbrug koster samfundet markant mere, end sektoren bidrager med økonomisk.

Landbruget vil reducere behovet for import med 50 pct., fordi økologi ikke er afhængig af kunstgødning og pesticider. Den samfundsøkonomiske analyse fra Deloitte i Holland var bestilt af Robin Food Coalition og Food Transition Coalition.

Analysen vurderer, at landbrugets værditilvækst lige nu udgør 13,3 mia. euro hvert år, mens de samlede samfundsomkostninger løber op i 18,6 mia. euro – altså et minus på 5,3 mia. euro. Udgifterne stammer især fra klimaskader, forurening, tab af biodiversitet og negative sundhedseffekter, som ikke indgår i markedspriserne, men i stedet betales af samfundet.

Med denne omlægning kan Holland reducere de samfundsmæssige skader betydeligt og vende det til en positiv saldo på 5,3 mia. euro om året – altså en forbedring på knap 11 mia. euro.

Mon ikke en lignende analyse i Danmark vil give samme resultat. Vi har samme problemer med pesticider i drikkevand og kvælstofforurening. Bare kom igang.

RC