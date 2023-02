Sygehusvæsenet hænger i laser

[KOMMUNIST nr. 3-2023] Lange ventelister, ringere service og stresset personale: Det er normen, når vi danskere har brug for sundhedssystemet. Mangel på personale, ikke bare her og nu men også i tiden fremover, betyder, at vi vil opleve, at det vi kendte som velfærdssamfundet, er under afvikling.

Personalemangel

Ifølge Dansk Sygeplejeråd mangler der lige nu omkring 5.000 sygeplejersker, knap 800 speciallæger ifølge Over­lægeforeningen, og på landsplan vil der i 2030 mangle næsten 16.000 sosuer, vurderer Kommunernes Landsforening.

Dårlige fremtidsudsigter

En mulig løsning er at uddanne flere sygeplejersker. Men det tager tid, og efter flere års fremgang går det nu også den forkerte vej.

De seneste optagelsestal viser, at der i år er optaget 18 procent færre til sygeplejerskeuddannelsen. Mange vagter på skæve tider, for højt arbejdstempo, en træthed først efter coronapandemien og sidenhen sygeplejerskestrejken og en dårlig løn har uden tvivl sat sine spor.

Penge til krudt og kugler frem for sundhed

Selvom udgifterne til det danske sundhedsvæsen er steget løbende, er der ifølge sundhedsøkonomerne ikke kommet mærkbart flere penge til området. Væksten dækker nemlig kun over den almindelige udvikling i løn og prisstigninger. En lidt større stigning de seneste to år dækker over de ekstra udgifter til håndtering af coronapandemien.

Folketinget har uden de store problemer og modstand valgt at forhøje udgifterne til krig og ødelæggelse med milliarder af kroner, frem for at tilføre de nødvendige ressourcer til et udsultet sundhedsvæsen. Det kan da kun give stof til eftertanke.