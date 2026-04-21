Systematisk snyd på byggepladser

[KOMMUNIST 5-2026] Næsten hver anden kontrol mod social dumping i bygge- og anlægsbranchen har siden 2020 afsløret fejl eller snyd hos virksomhederne.

Siden 2020 har Skattestyrelsen gennemført 5.000 kontroller i byggebranchen, og her blev der fundet fejl i 2.200 sager.

Ved at snyde i skat undergraver man ordnede forhold på arbejdsmarkedet, og laver unfair konkurrence. Samtidig viser tallene også, at der i nogle tilfælde er tale om systematisk udnyttelse og kriminalitet.

Stjæler fra fællesskabet

Social dumping stjæler både fra fællesskabet og fra de virksomheder, der gør tingene ordentligt. Ifølge Skatteministeriet har kontrolindsatsen også haft betydelige økonomiske konsekvenser, da der i perioden er udsendt opkrævninger for 1,4 milliarder kroner ud til bygge- og anlægsbranchen. På den baggrund vil kontrolindsatsen yderligere blive strammet op, og vil fortsætte i 2026

Kriminelle får kamp til stregen

Der er også hjælp fra anden side. Med et nyt branche­forum vil 3F’s Byggegruppe og DI Byggeri nu tage livtag med de kriminelle kræfter i branchen.

Organiseret økonomisk og arbejdsmiljø kriminalitet samt udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft er nogle af de alvorlige udfordringer, som har vundet indtog i bygge- og anlægsbranchen. Derfor vil man gå forrest i kampen for at bekæmpe kriminelle forhold i branchen, så myndighederne får en stærk og relevant samarbejdspartner.

/PeJu