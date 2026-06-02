Nu er det tid at forvandle

hele den splittede jord.

Nu er det tiden at handle.

Lighed er mere end ord!

Kun altfor længe har andre

formet den vej, der blev vor.

Nu er det tid at forandre.

Nu må vi sætte vort spor!

Carl Scharnberg

Tag ansvar!

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for DKP

[KOMMUNIST 6-7 2026] Ansvarlig økonomisk politik. Vi hører det igen og igen fra politikere, redaktører og kommentatorer Det indeholder typisk besparelser på velfærd og offentlige ydelser, hvor livremmen skal spændes, og der skal ofres.

Hvordan kan det være ansvarligt at lave økonomisk politik, som gør, at familier må springe måltider over, fordi de ikke har penge nok til mad? Hvordan er det ansvarligt ikke at have nok lærere og pædagoger? Er det økonomisk ansvarlighed at skære på SKAT, så det bliver nemmere for svindlere at kanalisere penge ud af landet?

Er det økonomisk ansvarligt at presse kommunernes økonomi? Er det økonomisk ansvarligt ikke at passe på vores hav, miljø og klima? – og endeligt, er det ansvarligt at opruste til krig, som vil slå verdens unges fremtid ihjel?

Næste spørgsmål, der brænder på, må vel være: Hvor forsvinder de penge så hen, som er besparet? Ja, alting stiger, disse reformer og besparelser går jo i minus! Så der må jo være masser af penge som er ”sparet” op til at sikre den smuldrende velfærd i fremtiden. Det hænger jo ikke sammen.

Lyv med lyv på

Velfærden er siden 2006 underfinansieret med mere end 50 milliarder kroner. Til gengæld er der givet skatte­lettelser for 84 milliarder kroner. Skattelettelser, hvor to tredjedele er gået til de rigeste 30 procent. Så der var pengene… Den offentlige finansielle formue udgør i dag 828 milliarder kroner, og pengene fortsætter med at vælte ind, betalt af os.

Vi betaler skat, moms og afgifter hele tiden. Alligevel skal vi udover dette betale med afskaffelse af Store bededag, højere pensionsalder, lavere ydelser, der skaber fattigdom og sult, og mennesker, der dagligt bliver hjemløse. Imens kan jeg stå og se på et tomt højhus, hvor der er sat 26 lejligheder til salg uden bopælspligt.

Kommunerne er nu i gang med at finde de årlige besparelser, og det gør ondt dagligt. Revalidering, førtidspension og efterløn er en saga blot. Kort sagt, så ligger ansvarligheden ikke over for os, men overfor de rigeste i vores samfund. Det er selvfølgelig ikke ansvarligt.

Tavshed betalt med guld

Ansvarlighed siger de, men hvilke politikere påtager sig ansvaret for de danske statsborgere, som blev bordet på åbent hav af Israels styrker, da de sejlede ned til Gaza med nødhjælp? Eller hvad med at reagere på USA’s krænkende anklageskrift mod Raul Castro? Cuba der lider under den intensiverede ulovlige blokade, og hvor læger må operere i lyset fra en mobil­telefon på hospitalerne i mangel af brændstoffer.

Ingen ansvarlighed at finde fra dem, der hyklerisk taler om international lov (folke­retten) og suverænitet. Tavsheden hos de såkaldte ansvarlige danske politikere og EU-parlamentarikere sås også, da USA for få måneder siden myrdede120 skolebørn i Iran. Før det drabene på over 190 mennesker, der sejlede i motorbåde i det caribiske hav. Ingen ansvarlige pip eller host.

Og apropos menneskerettigheder, som de siger krænkes over alt hos ”vores” fjender, ja de overtrædes dagligt af MÆRSK ved transportering af krigsmateriel til Israel, der er en apartheid- og forbryderstat.

Her var ungdommen vågen og vælger at gøre vores samfund opmærksom på denne klare FN-overtrædelse. – Og hvad gør de ”ansvarlige” politikere? De anholder ikke MÆRSK, de misbruger vores politi og sender dem ud som private vagtværn for MÆRSK og banker de unge sønder og sammen.

Det siger klart, hvem der styrer vores politikere, og hvem de står til ansvar over for. Alt dette kan ikke vises tydeligere.

Stillet til ansvar

Nej. Ansvaret skal vi selv tage, hvis vi vil et andet samfund. Og så skal vi tage dem på ordet. De skal alle stå til ansvar for deres førte politik. Al den unødvendige lidelse som vores forældre og børn lider under syge som svigtede. Alt den forurening som I tillader, alle de skattefinter og frizoner I giver til habitterne, alt den udnyttelse af arbejdskraft der slider vores krop og psyke og koster tidlig død.

Ja, alt skal I stå til ansvar for. Og derefter vil børn igen kunne lege og komme på kolonier og nyde sommeren. Folk vil gå på arbejde med glæde uden stress og frygt for arbejdsløshed og sygdom. Vi vil kunne spise sundt uden at tænke på pesticider og tilsætningsstoffer. Vi vil kunne tage imod lidende ofre fra beskidte krige i et velfærdssystem, vi er stolte over. Vi vil tage alle vores penge og fordele dem retfærdigt, samtidig med at vores fælles skabte værdier bliver fælles eje.

De kloge hoveder og hænder bliver til for os og ikke markeder. Det kaldes socialisme og det er den eneste mulighed for at opnå fred i verden, solidaritet mellem mennesker og for at naturen ikke kollapser.

Til august ville Fidel Castro være fyldt 100 år og han er værd at mindes. Han sagde klogt:

”En revolutionær tror på mennesket. Den der ikke tror på mennesket, er ikke revolutionær”.

Dette samfunds politikere og deres sponsorer tror tydeligvis ikke på mennesket. Men det gør vi og vi holder af hinanden og vil os det bedste. Derfor kæmper vi og tager ansvar for vores egen fremtid.