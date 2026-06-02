Talentfulde faglige unge

[KOMMUNIST 6-7 2026] DM i Skills eller på godt dansk: dygtighed og færdighed er det årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne, hvor de kæmper om at blive danmarksmester i deres fag.

Denne gang foregik det i Hjørring, hvor 300 unge tømrere, bagere, murere, frisører, smede, brolæggere og mange andre fag deltog.

DM i Skills har været afholdt siden 2011, og har gennemgået en fantastisk udvikling fra 23 til 48 forskellige fag som deltager.

Et tilløbsstykke uden lige

Under hele DM i Skills, som varede i tre dage, har tusindvis af mennesker lagt vejen forbi.

Folkeskoleelever, lærere, forældre og bedsteforældre ja selv børnehavebørn har været forbi, og det er kun godt, for det er netop det, der kan være med til at inspirere de næste generationer i, hvor mange spændende muligheder der er i en faglig uddannelse.

56 vindere ved årets DM i Skills

DM i Skills har aldrig været større, det samme gælder respekten for håndværksfagene.

De unge mennesker leverede håndværk og faglighed i verdensklasse, og det lover godt for fremtidens faglærte i Danmark. I hvert fag fandt man en vinder, og i nogle tilfælde hele to. I alt blev der fundet 56 vindere ved årets DM i Skills.

/PeJu