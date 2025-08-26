Terma vælter sig i ordrer og penge

[KOMMUNIST 8-9 2025] Krigsfabrikken Terma med hovedsæde i Lystrup ved Aarhus har kronede dage.

Tidligere har USA været Termas største marked, men nu er Europa kommet op på siden af det amerikanske marked. Det sker i takt med, at europæiske lande har skruet markant op for krigsbudgetterne.

Ordrebogen bugner

Hos Danmarks største våbenfabrik er ordrebogen næsten 40 procent større end i det seneste regnskabsår, hvor den var på 3,4 milliarder kroner, og man regner med, at efterspørgslen fortsat vil stige ret markant.

Men det er ikke uden moralske omkostninger at drive sådan et krigsforetagende, for store dele af befolkningen har fået øjnene op for, hvad deres produkter bruges til.

Terma har blod på hænderne

I flere omgange har demonstranter blokeret krigsfabrikkens hovedkvarter i Lystrup, fordi de producerer og sælger teknologi, der bruges i blandt andet F-16 og F-35 flyene, som Israel bruger til at sønderbombe civilbefolkningen i de palæstinensiske områder i Gaza. Her er over 60.000 dræbt og mindst 97.000 såret, uden at nogen har grebet ind overfor staten Israel, snarere tværtimod, og det er en skandale uden sidestykke.

/PeJu