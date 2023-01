Tid til modstand

[KOMMUNIST nr. 1-2023] Når et regeringsgrundlag eller en finanslov bliver præsenteret, så ses det tydeligt, hvor prioriteringerne lægges. Nu oplever vi en fortsættelse af oprustningspolitikken, og dermed bliver de danske skattekroner taget fra velfærd til krig og ødelæggelse langt væk fra Danmark.

Politikerne udnytter krisen og strammer garnet. Demokratiet bliver indsnævret, og arbejdsrettigheder fjernet. Imens skriger problemerne til himmelen efter en løsning, der bliver totalt ignoreret.

Der er masser af problemer, vi kunne løse, hvis pengene bare blev lagt andre steder. Her er et par eksempler:

I Danmark er der siden 2011 hvert år blevet anmeldt over 40.000 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, og 2022 tegner til at blive et kedeligt rekordår med foreløbig over 73.000 anmeldelser. Siden 2004 er over 500 mennesker døde i arbejdsulykker på deres job i Danmark. Og så taler politikerne om, at vi skal arbejde i flere år, og at der skal inddrages en helligdag. Det vil den nye regering fortsætte med. Det skal vi ikke finde os i!

– Nedsæt arbejdstiden og pensionsalderen, hæv lønnen og udbyg Arbejdstilsynet.

– Skrot Arne- og seniorpensionen. Udbyg og hæv førtidspensionen.

Vi har stadig 75.000 arbejdsløse og folk, der mangler uddannelser. Vi har stadigvæk unge, der ikke får taget en uddannelse. Samtidig fortsætter nedskæringerne på uddannelsesområderne. Det giver ingen mening!

– Drop budgetloven, styrk uddannelsesområdet og hæv SU.

Der er ikke noget galt med at betale skat, og de fleste danskere betaler den med glæde. Der er noget galt med, hvad vores skattekroner bliver brugt til. Så når vores regering vil have skattelettelser, så er det grådigheden, der taler. Skattelettelser vil blive til bruger­betaling og private forsikringer. En almindelig lønmodtager vil få omkring 30 kroner mere om måneden i beskæftigelsesfradrag. Mens de højtlønnede, godsejere og virksomhedsejere får lov til at beholde mere af deres profit. Og aldrig har den været højere.

Bare de ti største danske virksomheder, som er giganter, der kan måle sig med nogle af de største virksomheder i verden, har samlet svimlende 1.380 milliarder danske kroner i omsætning bare i dette år 2022. De slipper billigt i skat og trækker kassen ud til deres aktionærer.

– Hæv lønnen, hæv virksomhedsskatten!

Mennesker og natur før profit

De danske grænser skal åbnes for mere udenlandsk arbejdskraft. Det har længe været holdningen blandt flertallet på Christiansborg. Og nu vil den nye SVM-regering gøre alvor af det. Hurtigst muligt skal der lettes adgang til det danske arbejdsmarked for flere tusinde lønmodtagere fra lande uden for EU. De vil sænke den såkaldte beløbsgrænse fra 448.000 kroner til 375.000 kroner om året.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, som Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne er blevet enige om. Dansk Erhverv ønsker den længere ned med argumentet om, at så er de helt sikre på, at de kan få flere kvalificerede udlændinge til at arbejde i Danmark.

– Hvornår har lavere løn sikret kvalificeret arbejdskraft?

Der er nu så mange udlændinge på det danske arbejdsmarked, at hver 8. lønmodtager med fuldtidsjob i Danmark er fra udlandet, mange på helt andre vilkår end os andre. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra august i år.

Skattelettelser og penge til oprustning støtter ikke kampen for omfordeling. Den skal tilkæmpes. Stil krav til de kommende overenskomster og giv den arbejdsgivervenlige og krigsliderlige regering modstand.