Tidligere minkhøjborg bliver fagskole

[KOMMUNIST 2-2026] Et nyt kapitel for erhvervsuddannelserne i hovedstadsområdet begynder i 2026. Her åbner Next Uddannelse København et nyt håndværker campus i Glostrup, hvor omkring 2.000 elever får deres daglige gang. Her samles der en lang række faglige uddannelser fra Next’s nuværende adresser i Albertslund, Rødovre og Herlev under et tag.

Tidligere minkhøjborg

Det tidligere hovedsæde for Kopenhagen Fur på 94.000 kvm skal nu danne rammen for op mod tyve forskellige faguddannelser.

Med den øgede kapacitet får eleverne ikke bare bedre rammer for deres uddannelser, der bliver også plads til både store messer, faglige festivaler og andre begivenheder.

Målet er at løfte kvaliteten på erhvervsuddannelserne og bidrage til at indfri det politiske mål om flere faglærte i fremtiden.

En investering i fremtiden

I 78 år har hvide hænder sorteret og solgt minkskind i Kopenhagen Fur, så kvinder fra det bedre borgerskab kunne føre sig frem, men i 2024 blev det sidste hammerslag slået, og det var slut med at holde pelsauktioner.

I fremtiden skal lokalerne bruges til noget mere fornuftigt, nemlig til faglige uddannelser til unge håndværkere der bliver de bærende søjler og fundamentet i fremtidens Danmark.

Har store planer

Ifølge Next skal det være et moderne uddannelsesmiljø hvor faglige fællesskaber, og ny teknologi og levende studiemiljø går hånd i hånd i en ramme, hvor kun fantasien og økonomien sætter grænser. Forventningen er, at de første uddannelser kan flytte ind allerede fra august 2026.

