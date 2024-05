Til kamp for Store Bededag

I grundlaget for demoen stod det blandt andet krystalklart. Signalet fra den socialdemokratisk ledede regering er derfor ikke til at tage fejl af. Arbejderne skal nyde livet mindre og arbejde mere. Vi nægter passivt at acceptere regeringens angreb på vores tilkæmpede rettigheder. Vi vil samtidig sende regeringen et klart signal om, at vi ikke vil betale for skattelettelser til dem, som allerede har mest eller deres oprustningsvanvid ved at arbejde mere. Og slet ikke når pengene bliver brugt på at købe våben fra besættelsesmagten Israel.