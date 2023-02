Tilbagegang i efteruddannelser

[KOMMUNIST nr. 3-2023] Det går den forkerte vej med efteruddannelsen i Danmark.

Siden 2010 er deltagelsen i offentlig videre- og efteruddannelse faldet blandt ufaglærte og faglærte lønmodtagere i alderen 30-50 år. Det sker på trods af et stigende behov for at opkvalificere og efteruddanne lønmodtagerne i takt med forandringerne på arbejdsmarkedet.

Færre ufaglærte

Ifølge en ny analyse, foretaget af AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), vil der blive færre ufaglærte job, mens der bliver større behov for uddannet arbejdskraft. Helt konkret ser Danmark ind i en mangel på ca. 100.000 faglærte frem mod 2030. Dertil kommer den grønne omstilling, der betyder større efterspørgsel efter faglærte.

Med andre ord er opkvalificering og videreuddannelse for lønmodtagerne afgørende for jobsikkerheden og væksten i Danmark.

Samtlige brancher oplever fald

Den faldende deltagelse i efteruddannelse blandt faglærte og ufaglærte lønmodtagere er særligt stor inden for industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed samt handel og transport.

Men også områder som sundhed og bygge og anlæg samt transport er ramt af tilbagegangen.

Turbo på efteruddannelserne

Der er meget, der tyder på, at de grupper, der i dag ikke deltager særligt meget i efteruddannelse og opkvalificering, vil have gavn af at deltage mere.

En af de faktorer, som flere undersøgelser peger på, er manglende motivation. Men det er et broget billede. Det er ikke alle, der kan få lønordning fra arbejdsgiveren ved efteruddannelse. Det afhænger af arbejdsgiverens velvilje. Men for den enkelte vil det betyde bedre mulighed for at kunne fastholde sit arbejde og få en højere løn.