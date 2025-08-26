Tiltrængt hjælp til faguddannelser

[KOMMUNIST 8-9 2025] Når danske unge skal vælge ungdomsuddannelse, ender det med, at gymnasiet fremstår som den eneste rigtige uddannelsesvej, man har.

Nedslidte og underprioriterede erhvervsskoler med gammelt, utidssvarende værktøj og maskiner har ikke ligefrem været første valg, når de unge skulle vælge en uddannelse, det problem har bladet KOMMUNIST beskrevet ved flere lejligheder.

Nye toner fra politikerne

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har nu langt om længe indgået en aftale om at styrke erhvervsuddannelserne.

Med aftalen skal elever og lærlinge i fremtiden møde en mere attraktiv og tidssvarende erhvervsuddannelse med dygtigere undervisere, et stærkt socialt og fagligt miljø samt bedre sammenhæng mellem skoleundervisning og oplæring i virksomhederne.

Bedre forhold på skolerne

Den nye aftale kan betyde, at fremtidige elever vil blive mødt af en højere kvalitet i form af bedre og mere moderne udstyr, fordi der bliver tilført flere penge til erhvervsskolerne.

Derudover får skolerne i fremtiden frihed til selv at prioritere og vurdere, hvordan de skaber de bedste rammer for at uddanne fremtidens faglærte.

Lad os så håbe, at de nye tiltag kan være med til at sikre de faglærte hænder, som samfundet har så hårdt brug for; ikke mindst til den grønne omstilling.

