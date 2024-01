Treparts- og OK24-forhandlinger

[KOMMUNIST nr. 1-2024] De trepartsforhandlinger, som regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen har forhandlet de seneste par måneder, er nu slut.

På det pressemøde, hvor resultatet blev præsenteret, var der store smil og tilfredshed over hele linjen. Det burde ellers kun have været regeringens forhandlere og arbejdsgiverne, der havde noget at glæde sig over, fordi det er lykkedes dem at skabe splid blandt offentligt ansatte.

Tamme og tandløse

Trods store erfaringer og speciale i at få noget, der er småt, til at virke stort, fremstod fagbevægelsens forhandlere utroligt tamme og tandløse, da resultatet skulle præsenteres.

Det må også have været svært at skulle forklare, at det kun var udvalgte faggrupper, der får et lille lønløft, hvis de vil tage flere vagter på skæve tidspunkter og er parate til at tage flere arbejdstimer.

Man må så sandelig håbe på, at der er mere pondus i fagbevægelsens forhandlere ved de OK24 forhandlinger, som starter her i januar.

Det er nu, det gælder

Overenskomstforhandlingerne (OK24) på det offentlige område går i gang i de nærmeste dage. Det er nu, der skal stilles nye krav om løn og arbejdsforhold til arbejdsgiverne fra fagbevægelsens forhandlere.

På nuværende tidspunkt kendes der ikke meget til, hvad der skal forhandles om, men man må gå ud fra, at forhandlerne har taget de krav, der stod øverst på listen, alvorligt, ligesom man forventer, at der denne gang kommer synlige resultater ud af forhandlingerne.

Medlemmerne har talt

Inflationen har været tårnhøj de seneste år, og største­delen af danskerne har oplevet forhøjede fødevarepriser samt el- og varmeregninger, som er eksploderet.

Derfor har kravet om mere i løn været et af de helt store temaer fra alle faggrupper inden for offentligt ansatte, og forventningerne er høje til mærkbare resultater. Som tidligere beskrevet her i bladet, har folk på arbejdspladserne holdt møder om de krav og målsætninger, der har den største prioritet og opbakning.

Ren besked til forhandlerne

Fra alle sider lyder det samme krav, at lønstigningerne skal være så høje, at de både kan kompensere for de seneste års inflation og give mere på lønkontoen, så forhandlerne kan næppe være i tvivl.

Det er ikke kun løn, der har været til debat blandt medlemmerne. Overenskomsten rummer mere end løn, den er også med til at sætte rammen om et bedre arbejdsmiljø, derfor er der fra flere sider blandt andet også rejst fornuftige krav om mere fleksibel arbejdstid, fire dages arbejdsuge, retten til videre- og efteruddannelse, højere pension samt mere betalt barsel.