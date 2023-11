Trepartsforhandlinger er i fuld gang

[KOMMUNIST nr. 11-23] Trepartsforhandlingerne mellem SVM-regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne er nu i fuld gang på det offentlige område.

Der skal tages fat på nogle af de mange udfordringer, som er i kommuner og regioner, der både handler om løn men også andre ting, der har betydning for at skabe attraktive arbejdspladser.

Hvis ikke parterne når i mål med et fornuftigt resultat om de fremtidige løn- og arbejdsforhold for offentligt ansatte, vil det være en fiasko.

Regeringen skaber splid

Helt uhørt, og i strid med den danske model, har regeringen skabt splid og ballade, for allerede lang tid før de aftalte trepartsforhandlingerne var gået i gang, meldte statsministeren ud, at visse faggrupper som sygeplejersker, sosuer, pædagoger og fængselsbetjente skulle have 2.500 kroner mere om måneden. Det gav helt forståeligt anledning til store protester fra andre faggrupper i det offentlige, som ikke var nævnt.

Mere arbejde og flere vagter

Ved nærmere eftersyn viste det sig så, at de 2.500 kroner ikke var et lønløft til alle men fortrinsvis til ansatte, der var parat til at give en ekstra skalle i form af flere arbejdstimer samt flere aften-, natte- og weekendvagter.

Det er helt åbenlyst, at regeringen vil have det til at dreje sig om at rekruttere og fastholde ansatte til at arbejde flere timer frem for at gøre noget ved den helt urimeligt ulige løn, som store dele af de offentligt ansatte kender alt for godt.

Skjulte hensigter

Hensigten fra regeringens side er tydeligvis at tage brodden af de overenskomstforhandlinger, som starter til foråret, i håb om at der for nogle faggruppers vedkommende vises tilbageholdenhed, fordi der allerede er faldet lidt penge af tidligere.

Men hvis roen på offentlige arbejdspladser i fremtiden skal sikres, er det helt andre beløb, der er tale om.