Udgifter til vikarer i ældreplejen er fordoblet

[KOMMUNIST nr. 12-2022] Hvis der var monteret alarmklokker på rådhustårnet i Aarhus, burde de bimle og bamle døgnet rundt.

Udgifter til vikarer i ældreplejen er fordoblet på få år, og grundlæggende er manglen på tilstrækkeligt fastansat personale et tegn på, at arbejdsforholdene ikke er attraktive nok. Det, blandet sammen med en dårlig løn, gør det svært for kommunen at skaffe fast personale til at passe de ældre.

Det problem har vikarbureauerne tilsyneladende ikke. Det skyldes, at de giver en højere løn og mere fleksibilitet i arbejdet.

Dybt bekymrende

I gennem flere år har sygefravær og mangel på fastansatte givet et højt vikarforbrug i Aarhus Kommunes ældrepleje. I 2020 var udgiften til vikarer cirka 50 millioner kroner om året, i 2021 steg vikar-regningen til 71 millioner kroner, og ifølge nye tal fra kommunen går det endnu værre i år. Fra kommunens side regner man med, at udgiften til vikarer i 2022 vil blive på 108 millioner kroner.

Skruen uden ende

Kommunisterne i Aarhus sagde højlydt under valgkampen til kommunalvalget i 2021, at kommunen bevægede sig ud ad en farlig vej med sit store forbrug af vikarer, uden at det blev taget alvorligt.

I dag vil vi ikke hovere og bryste os af, at vi fik ret i vores bekymringer, for det er de ældre og byens skatteborgere, det er gået ud over.

Men vi gentager gerne det, vi forlangte og sagde dengang. For at fastholde personale i ældreplejen skal de ansatte have en ordentlig løn for deres arbejdsindsats samt have et bedre arbejdsmiljø og fleksibilitet i deres arbejdsdag.

Ingen lyttede, og det blev dyrt for byens skatteborgere.