Ufaglærte har brug for efteruddannnelse

Det betyder, at vi ser frem mod et arbejdsmarked, hvor der er flere ufaglærte, end der er brug for. Det danske arbejdsmarked bliver nemlig i stigende grad specialiseret, og både virksomheder og den offentlige sektor vil i fremtiden efterspørge uddannet arbejdskraft.

Styrk din viden

Både den grønne omstilling, nye teknologier, stigende pensionsalder og pres på velfærden stiller nye krav til arbejdsstyrken. Det er derfor afgørende, at der er gode muligheder for at udvikle, omstille og uddanne sig løbende gennem hele arbejdslivet. Så tiden er inde til at gøre efteruddannelse mere tilgængelig og attraktiv.