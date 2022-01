Ungdomsuddannelser og ansvar

Vi bor mere og mere opdelt på tværs af klasseskel, og ligner derfor ofte dem, vi vokser op sammen med.

Det kan have den negative konsekvens, at mange skolebørn ikke ved, hvad en elektriker, industrioperatør eller mekaniker laver, fordi deres forældre og naboerne ikke er faglærte.

Man ved intet som helst om, hvilken betydning faglærte har for dagligdagen i mange tusinde danske virksomheder; for slet ikke at tale om, hvad faglærte betyder for den grønne omstilling.

Et kommune og folkeskole ansvar

Landets kommuner spiller en stor rolle i at sikre, at flere unge søger erhvervsuddannelserne. Skoleeleverne skal have større kendskab til mulighederne med en erhvervsuddannelse, kun hver femte afgangselev søgte ind på erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen i 2021.

Det er alt for få. I begyndelsen af 00’erne var det mere end 30 procent.

Danmark står over for en massiv mangel på faglært arbejdskraft i de kommende år. Derfor er det så vigtigt, at flere folkeskoler er med til at åbne elevernes øjne for erhvervsuddannelsernes mange muligheder.

Geografisk forskel

I følge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der meget stor forskel på, hvor mange unge der vælger erhvervsuddannelserne. For eksempel søgte under 14 procent af afgangseleverne i Roskilde kommune en erhvervsuddannelse i 2021, mens det i industrikommunen Ringkøbing-Skjern var 27 procent.

Så der er brug for, at der bygges bro mellem skoler og erhvervsuddannelser. Det kunne flere kommuner aktivt vælge at gøre.