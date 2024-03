Utrygge tider med fyresedler

For selvom virksomhederne har arbejdsomme ansatte, kan ingen føle sig trygge og sikre på arbejdsmarkedet. Senest har Ørsted meddelt, at op mod 800 ansatte får fyresedlen efter store tab på amerikanske vindprojekter.

Grundfos

For få måneder siden kunne Grundfos i Bjerringbro præsentere et årsregnskab efter rekordomsætning på 33,3 milliarder kroner.

Vestas

Hos Vestas har man valgt at sige farvel til 200 ansatte på fabrikken i Ringkøbing i Vestjylland. Her er undskyldningen et trængt marked for landvind-projekter i Danmark.

Saint-Gobain

Virksomheden Saint-Cobain-Gyproc i Kalundborg, som fremstiller gipsplader og elementer til gipslofter til byggeriet, lukker for produktionen ved udgangen af 2024, og 141 mister hermed deres arbejde. Her er undskyldningen for at lukke fabrikken, at der i en årrække har været overkapacitet på det nordeuropæiske marked.