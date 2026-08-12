Våbenindustrien tjener på skræk og rædsel

Ovenpå en sommer med utrolig meget omtale af larven fra helvede, myrer, brandmænd og andre gopler i havet er tiden vist kommet til at omtale noget mere vigtigt og alvorligt.

For der var helt klart lagt op til, at folk skulle sidde med foldede hænder og tårer i øjnene, da statsminister Mette Frederiksen proklamerede, at der var tale om et russisk droneangreb på Danmark, fordi folk så droner alle vegne. En historie som sidenhen hverken kunne bevises eller forklares.

Et pinligt pressemøde

Det var ynkeligt og helt til grin at se den nye chef for militæret samt en nyudnævnt krigsminister – nu mange måneder efter hændelserne – på et pressemøde med sort snak, ikke kunne bevise noget som helst, og derfor gav sagen videre til politikredsene, som heller ikke kunne forklare det, som var set på himlen.

Men det gav god vind i sejlene til de mange krigsfabrikanter.

Krigsmesse rykket til Herning

I 2026 er den årlige krigsmesse rykket fra Ballerup Superarena til Herning Messecenter, fordi krigsudstillingen er blevet for stor til Ballerup, hvor den har været afholdt siden 2016.

Nu har krigsmessen udviklet sig til Skandinaviens største. Flere end 700 virksomheder har denne gang valgt at udstille deres militære isenkram i Herning den 19. og 20. august for at gøre en god forretning.

Freden trænger til førstehjælp

De mange milliarder kroner, som regeringen og Folketinget bruger på oprustning, vil kun gavne krigsfabrikanterne, der lever af at skabe død og ødelæggelse. De, der forsigtigt sætter spørgsmålstegn ved vanviddet, bliver udstillet som personer, der går fremmede magters ærinde, og ikke vil Danmark noget godt.

Men heldigvis kan flere og flere se, at de løgnehistorier, der bliver brugt for at opruste, er skudt helt ved siden af.

/PeJu