Velbesøgt møde om EU’s militarisering

[KOMMUNIST 11-26] Den 9. oktober diskuterede omkring 100 deltagere EU, oprustning og udenrigspolitik i BJMF’s lokaler på Sluseholmen. Oplægsholderne var Jens-Jørgen Nielsen, indsigtsfuld Ruslands- og Ukrainekender og faghistoriker, og Niels Rosendal Jensen, lektor ved AU og redaktør af KOMMUNIST.

Niels Rosendal Jensen fokuserede på forholdet mellem oprustning og velfærd. EU’s oprustning betyder nedtur for velfærd. Der investeres 6.000 mia. kr. i våbenindustrien, mens vi kan skyde en hvid pind efter bedre levevilkår. De er dog tiltrængte, for Eurostats nyeste opgørelser viser, at 92,7 millioner mennesker i EU i 2025 levede i risiko for fattigdom eller social eksklusion. Det svarer til 20,9 procent af den samlede befolkning. Fattigdom er ikke et overstået kapitel i Europa. Derfor skal oprustningsmidlerne veksles til bl.a. uddannelse, boligbyggeri, offentlig transport og sundhedsvæsen.

”Vi skal væk fra den virkelighed, at flere millioner europæere ikke har råd til uforudsete udgifter, ordentlig opvarmning af boligen eller en uges ferie om året. Fattigdom og social eksklusion er barsk hverdag for store dele af Europas befolkning – også i økonomisk stærke medlemslande”, sagde Niels Rosendal.

Han nævnte også: ”Dette er i selv en alvorlig situation her og nu. Imidlertid skal dertil føjes, at krige indebærer en voldsom belastning af miljø og klima. Når Ukraine lader droner bombardere russiske olieraffinaderier og anlæg, afbrændes mængder af fossilt brændsel. Følgen er yderligere opvarmning af kloden og større ubalance i naturen” og fortsatte: ”Hvis vi også husker på de kommende generationer, vil en accept af fortsat oprustning betyde, at vi overlader en tikkende bombe til vores efterfølgere”. Niels slog fast at denne krig er en imperialistisk krig.

Jens-Jørgen Nielsen gennemgik detaljeret forudsætningerne for krigen mellem Ukraine og Rusland. Ikke mindst gentog han, hvad der var gået forud: løfter om ikke at rykke NATOs grænser frem til Rusland, kuppet i Ukraine 2014, Minsk-aftalerne, som gav diplomatiet en oplagt mulighed for at standse krigshandlingerne og Boris Johnsons hastebesøg i Kiev, som førte til, at aftalerne ikke blev indgået. Mødedeltagerne rettede ikke så overraskende opmærksomheden på krigen og stillede mange vigtige spørgsmål. I al korthed blev mødet en succes for oplysning om og kritik af EU og dens regeringers militarisering.

Mødet var arrangeret af DKP i samarbejde med BJMF’s Fælles Seniorklub og Kulturforeningen af 1965 med tilskud fra Europanævnet / Redaktionen