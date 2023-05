Vi anklager imperialismen

[KOMMUNIST 5-2023 – Gå med kommunisterne] En af de helt store udfordringer, vi står over for, er krigen i Ukraine. En krig, der med rette fylder os med gru og sorg over det meningsløse tab af menneskeliv.

”Krig er foragt for liv, fred er at skabe.” Så simpelt skrev Nordahl Grieg i 1936. Dette er stadig lige så relevant i dag, som dengang det blev skrevet. Derfor er det noget, der optager den kommunistiske bevægelse internationalt. Her er der, helt nøgternt, forskelle på, hvordan man analyserer på årsagerne til krigens opståen. Denne diskussion er vigtig, da den giver grobund for forståelse af situationen.

For at forhindre og stoppe krige, må man også kende årsagerne til deres opståen. Et punkt, hvor der dog ikke kan herske nogen uenighed, er, at krigen må standes. Krudt og kugler skal byttes ud med diplomati og forhandling. De ukrainske og russiske folk, der tidligere har levet side om side i tæt venskab og solidaritet, skal ikke udgyde deres blod for kapitalens interesser.

De folkevalgte og de ”frie” medier har solgt befolkningen en historie, hvor sandheden bag Ukraine-Rusland krisen ikke er blevet korrekt fortalt. Putin beskyldes for al ondskab, uden at de fortæller os, at der i virkeligheden er en krig om global magtbalance i gang. Danmark har valgt side gennem sit medlemskab af NATO og i sin iver efter at opruste. Det, vi er vidne til, er en global magtkrig, og krigs­scenen er sat i Ukraine.

Det er dollarens position som reservevaluta, der er ved at blive udfordret og sammen med den magtbalancen i verden. Sådan fungerer imperialismen. Det er bl.a. derfor, at kineserne og russerne fra krigens start begyndte at handle med hinanden i deres lokale valutaer, yuan og rubler.

Sådan en handling var uden tvivl en krigserklæring mod USA og dollaren. Dollaren, som efter Den Anden Verdenskrig har været den dominerende valuta og stået helt centralt i den internationale handel, står nu til at tabe terræn.

Denne position har gavnet USA, og den har de selvfølgelig ikke lyst til at miste.

Nye alliancer udfordrer de gamle

Den nye samarbejdsorganisation – BRICS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika) – har erklæret, at den har til formål at blive en modvægt til den amerikansk dominerede verdensorden.

Den vil gerne af med dollarens dominans over de internationale finansmarkeder og amerikanernes rolle som verdens politibetjent. Det er bl.a. derfor, at den har oprettet New Development Bank – kendt som BRICS Bank – som et alternativ til den USA-­dominerede Verdensbank. Det er også velkendt, at BRICS-landene arbejder på højtryk i forhold til etablering af en BRICS-valuta.

Den Kinesiske EximBank og Saudiske National Bank er begyndt på et lånesamarbejde i yuan. Det betyder, at der fremover vil blive givet lån i kinesiske yuan i Saudi-­Arabien.

Vi er også vidne til, at de olieproducerende lande (OPEC) har besluttet at sænke olieproduktionen med 1,16 millioner tønder i døgnet. Det kommer oveni tidligere reduktioner for 2023. Saudi-­Arabien var ellers med til at skabe petrodollarsystemet sammen med USA og har ageret som amerikanernes allieret i årtier. Nu støtter Saudi-Arabien ikke længere amerikanerne og er ved at skade dollarens hegemoni i verden.

Kapitalen er ikke solidarisk

En anden begivenhed som tydeliggør, at dollaren er ved at miste sin magt, så vi, da franske TotalEnergies solgte LNG gas (liquified natural gas) til det statsejede kinesiske China National Offshore Oil Company. Denne handel blev også gennemført med kinesiske yuan. Det betyder, at europæiske virksomheder nu er mere villige til at foretage transaktioner i yuan. Det giver indbyrdes splittelse i EU og er igen et kæmpe slag mod dollarens hegemoni.

Kina og Brasilien er enige om at handle med hinanden i deres lokale valutaer, yuan og real. Disse begivenheder viser tydeligt, at dollaren er ved at miste sin position som reserve­valuta og at USA’s magtfulde dominans er på retur.

Hvad betyder det for dig og mig? Det betyder krig. Krig om markeder, magt og tilgang til råstoffer. Hvor skal pengene komme fra? De skal betales med nedskæringer i velfærd og social sikkerhed.

Fortidens synder trækker tråde til nutidens

Der har tidligere været lande, som har forsøgt at skade dollarens hegemoni. Det er f.eks. ikke en hemmelighed, at Saddam Hussein omkring 2001 lagde op til, at Irak ville sælge sin olie for euro i stedet for dollars, og Gaddafi talte længe om en gulddinar, som bl.a. ­Libyens olie kunne handles med, igen i stedet for dollaren. Vi har alle sammen været vidne til deres drastiske skæbne.

Hverken Irak eller Libyen kan sammenlignes med Kina eller Rusland, og derfor bliver det et helt andet forløb, vi denne gang vil være vidne til. Denne gang er det nemlig en større bevægelse (flere og mere magtfulde lande), og det vil som før nævnt resultere i, at dollaren vil miste sin position som reservevaluta.

Det er heller ikke kun et internationalt pres på dollarens position, som USA skal kæmpe med. Landet oplever også store interne problemer. Politikerne i Washington er endnu ikke blevet enige om at hæve gældsloftet. Dette kan resultere i, at staten ender med at løbe tør for penge til at betale regningerne, og derefter vil den offentlige sektor i landet holde op med at fungere. Vi snakker altså om en ny økonomisk krise, der kan ryste den globale økonomi.

Mastodonternes krig

Magtbalancen i verden er ved at tippe fra vest til øst. Det bliver selvfølgelig ikke uden kamp fra verdens mest magtfulde militærmagt. Derfor ser det ud til, at der er flere krige og kriser på vej. Ser vi en smule ind i fremtiden, bliver den næste krise/krig højst sandsynligt mellem Kina og Taiwan/Nato.

Imens ser vi flygtningestrømme, oprør og strejker og ikke mindst fredsdemonstrationer verden over.

Krigens økonomi rammer os alle. Vi kan kun sammen med mange andre kommunistiske partier i verden opfordre til, at I rejser jer mod imperialismen og prøver at skabe en revolutionær situation, så vi kan skabe fred i verden. Vær solidarisk med kolleger og arbejderklasse i alle lande. Krig gavner ingen andre end våben­industrien. Magten skal tilhøre folket, så fattigdom, miljø- og klimaproblemer løses.

Lav verden om – Gå med kommunisterne.

MMJ/RC

DKP og KPiD er medlem af den internationale bevægelse for kommunistiske partier og arbejderpartier, der består af 122 partier verden over. Solidnet.com