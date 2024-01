Vil ansætte flere lærlinge i fremtiden

[KOMMUNIST nr. 1-2024] For øjeblikket har en af Danmarks største metalarbejdspladser, stålvalseværket Dansteel i Frederiksværk, 500 medarbejdere og blot syv lærlinge. Det drejer sig om fem automatiklærlinge og to elektrikerlærlinge. Der er hverken smede- eller industriteknikerlærlinge hos Dansteel for øjeblikket.

Det er utroligt, at en virksomhed af den størrelse ikke har bidraget mere til, at unge har mulighed for at uddanne sig i en tid, hvor manglen på faglært arbejdskraft i fremtiden bliver stor.

Lover bod og bedring

Det lave antal lærlinge har tilsyneladende været en øjenåbner for virksomheden, for efter man i årevis har snorksovet, vil man i fremtiden firedoble antallet af lærlinge.

Det nye er, at man vil søsætte et nyt lærlingeprogram, hvor antallet af lærlinge øges. Intentionen er i løbet af fire år at have 28 lærlinge, som i fremtiden vil kunne uddanne sig, og senere indgå i værkets vedligeholdelsesafdeling.

Målet med de nye faguddannelser er selvfølgelig i sidste ende at skaffe mere kvalificeret arbejdskraft til Dansteel, så man er fremtidssikret med faglært arbejdskraft.