Vil genoplive gammel dødsfabrik

[KOMMUNIST nr. 4-2023] Der er tilsyneladende en god stemning for, at der igen skal produceres ammunition på en tidligere fabrik i Nordjylland. Det er en tidligere ammunitionsfabrik som ligger i Elling, der blev lukket i 2020 på grund af store milliontab, og 63 ansatte blev derfor fyret.

Viceborgmesteren i Frederikshavn Kommune, socialdemokraten Peter E. Nielsen, er meget varm på at få fabrikken genåbnet for at skaffe arbejdspladser til kommunen, for da produktionen var på sit højeste, var der 300 ansatte.

Krigsindustrien har svært ved at følge med

Den norsk-finske våbenproducent Nammo, der er blandt verdens største, kan ikke længere følge med efterspørgslen på ammunition på grund af krigen i Ukraine, så derfor vejrer man morgenluft i det Nordjyske.

Der er 50 bygninger på det gamle fabriksområde, som i alt er på 18.000 kvadratmeter, og det hævdes, at fabrikken er i en sådan stand, at den stort set er klar til at genoptage produktionen.

Og det bekymrer ikke viceborgmesteren på nogen måde, at det kan være en farlig produktion, der er tale om.

Bringes ind i forsvarsforhandlinger

Den socialdemokratiske viceborgmester kan næsten ikke få armene ned og vil sætte sig i spidsen for at undersøge, om private selskaber ville være interesseret i at etablere produktion på området.

Det hele er sat i gang af den fungerende forsvars­minister, Troels Lund Poulsen (V), der vil bringe en eventuel genåbning på banen ved de kommende forsvarsforhandlinger.

Så der er ikke et øje tørt i Frederikshavn Kommune, for håbet er stort, da det er vigtigt, at lokalområdet får nyt liv.

Man kan så spørge sig selv, om det er en holdbar måde at skabe mere liv på i lokalområdet. Det kunne jo tænkes, at det havde været mere fornuftigt med nogle normale arbejdspladser i stedet for en fabrik, der fremstiller mere død og ødelæggelse.