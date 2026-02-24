Virksomheder satser på militær oprustning

[KOMMUNIST 3-26] De 367 milliarder kroner af skatteborgernes penge, som Regeringen og Folketinget har bevilget til militæret frem til 2033, har mange virk­somheder nu fået øje på, og de vil være med i den militære oprustning af Danmark for at gøre en god forretning.

Kurser i krigsforretning

Arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI) tilbyder nu kurser i tre moduler, hvor virksomheder kan få et indblik i, hvordan de og militæret kan få et tættere samarbejde.

Kursusforløbet vil handle om, hvordan erhvervslivets løsninger bringes tættere på militæret med partnerskaber, der sikrer en robust udvikling. For som det hedder sig, udfordringerne er mange og forskellige, men fælles for dem er, at de bedst løses i et tættere samarbejde mellem militæret og danske virksomheder.

Så ud over de velkendte som Terma, Systermatic, Hydrema, Weibel og Nordic Wing har andre også fået blod på tanden.

Lønmodtagernes pensioner i spil

Et nyt offentligt og privat partnerskab skal sikre hurtigt opførte kaserner til det danske militær. Industriens Pension er indtrådt som ny investor i et konsortium, der er igangsat af AP Pension.

Begge pensionsselskaber ser det som en klar styrke, at de kan kombinere privat kapital med samfundsmæssige behov, og håber der kan ­etableres et langsigtet samarbejde, som understøtter militærets virke i mange år frem. Senest er Pension Danmark og entreprenør MT Højgaard blevet tildelt en kontrakt til 2,6 milliarder kroner til etablering- og bygningsdrift af kaserner til soldater og andre militærfolk.

Mulige milliardopgaver

Også Danmarks største entreprenørkoncern Aarsleff, har blikket stift rettet mod de mange milliardstore opgaver, der i de kommende år skal udføres for militæret.

Dette skifte kommer i kølvandet på en investering i en ny forretningsenhed, der skal håndtere opgaver inden for militæret og beredskabet. Her øjner man muligheden for havnebyggeri for det danske militær og måske også for NATO.

Ny raketfabrik

På den nedlagte Flyvestation Vandel ved Billund skal der nu produceres artilleriraketter.

Det er virksomheden Sky Pro Propulsion der af staten har fået grønt lys til at lave 10.000 raketter om året.

Her er det værd at bemærke, at direktøren for foretagendet har udtalt, at han ikke har nogen problemer med at tjene penge på oprustning og folks frygt for krig: for nogen skal jo.

Noget er helt galt

Alt imens milliarderne ruller til oprustning, har mange danskere ondt i økonomien. Det blev tydeliggjort, da mere end 67.000 familier søgte om julehjælp ved private organisationer for i det mindste at forsøde tilværelsen sidst på året.

Mon ikke disse familier undrer sig over, at man kan bruge 367 milliarder til oprustning, og som om det ikke var nok, er der sendt over 75 milliarder til Ukraine til at ­føre krig for, i stedet for at arbejde for en fredelig løsning.

For pengene har kun gavnet dem, der producerer våben og har blot forlænget krigens rædsler.

/PeJu