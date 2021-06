Ministerielt ghetto-vanvid:

En enkelt kriminel koster 386 fynske familieboliger

Odenses største almene boligselskab Civica er langt fra begejstret for boligminister Kaare Dybvad, der fastholder, at de skal fjerne 386 ud af 644 familieboliger i Rising-Solbakken kvarteret.

Hidtil har Civica, som den pæne dreng i klassen, samarbejdet med Odense kommune for at komme af placeringen på den ”hårde ghetto-liste”, en placering, der udløste diktatet om ommærkning, nedrivning eller salg.

I den forbindelse ansøgte Civica om dispensation for at skulle fjerne 60 pct. af familieboligerne, så de slap med at fjerne 40 pct.

Statistik contra virkelighed

Rent statistisk set boede der i ministeriets ghetto-opgørelse pr. 1. december 2020 kun 0,7 for mange dømte i Solbakken. Men det tal stammer fra 2018 og 2019. I dag er virkeligheden en anden, og Solbakken opfylder ikke længere ghetto-kriterierne. Derfor søgte boligselskabet og Odense Kommune i marts om dispensation.

Men virkeligheden gjorde ikke indtryk på Kaare Dybvad. Han fastholdt i maj den diskriminerende ghetto-straf i et skriftligt afslag til både Civica og kommunen.

Medmindre der dukker nye kreative løsninger op, har Civicas bestyrelse tænkt sig at stå fast på deres holdning om, at ingen boliger i Rising-Solbakken skal rives ned eller sælges. I forvejen er det planlagt at ommærke familieboliger til ungdomsboliger, men det er ikke gjort med det.

Nok er nok

Boligselskabets bestyrelse har drøftet muligheden for at tage en konfrontation, der kan ende i en retssag, fordi nu er “nok simpelthen nok.”

– Hvis nogen vil fjerne vores ejendom, skal den eksproprieres først. Sådan en sag har vi svært ved at se, at nogen skulle køre mod os – det skulle i givet fald være regeringen, udtaler Civicas formand Flemming Jensen til Fyens Stiftstidende.

Direktør Jens Pilholm er lige så vred og udtaler:

– Bare fordi vi arbejder med “almene” boliger, tror nogen, at det er fælleseje, som alle kan forgribe sig på. Men sådan er det ikke.

I deres øjne er det 30 års manglende integration på en række områder, som politikerne vælger at lade beboere betale for, da udgifterne ikke dækkes af offentlige midler, men af beboernes egne opsparede penge i Landsbyggefonden.

Treenighed

Formændene for de to øvrige boligselskaber, som har boliger i Solbakken, Erling Nielsen for FAB og René Bøye for Odense Boligselskab, er ligeledes enige i, at afslaget på dispensation simpelthen ikke giver mening. Deres holdning er helt klar:

– Der skal hverken sælges eller rives ned i Solbakken.

Selskaberne er dog klar til ommærkninger til ældre- og ungdomsboliger, og en udvidelse af området med plads til nybyggeri af private boliger drøfter de også gerne.

Som i mange andre boligområder med lignende problemer er der i Solbakken indført en diskriminerende form for boliganvisning. For at ændre på beboersammensætningen skal du både fremvise straffeattest, lønseddel, ansættelseskontrakt og uddannelsesbeviser, når du søger om en bolig.

Alni