Fagre nye verden på jobbet

Med de teknologiske forandringer og den grønne omstilling har arbejdspladserne brug for uddannede medarbejdere med de rette færdigheder.

Tendenserne på det danske arbejdsmarked har længe peget i retning af, at der bliver mere og mere brug for veluddannet arbejdskraft. Antallet af ufaglærte job falder hastigt, og arbejdspladserne efterspørger i stigende grad uddannede medarbejdere. Nogle job vil forsvinde i takt med forandringerne på arbejdsmarkedet, men det er ikke nyt. Tendensen med tabte ufaglærte job går igen i alle brancher. Kun i hotel- og restaurationsbrancherne er der skabt flere ufaglærte job, end der er blevet nedlagt.

Den grønne omstilling vil betyde, at der bliver brug for nye uddannelser hos mange lønmodtagere. Der vil være brug for mekanikere, der fremover kan reparere el- og brintbiler, elektrikerne skal kunne udbygge elnettet, lagerarbejderen skal kunne styre stadigt mere avancerede systemer, hjemmehjælperen skal betjene robotter og montører rejse vindmøller til havs.

Det går den gale vej

AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) har undersøgt deltagelsen i efteruddannelse. I 2020 deltog kun hver sjette voksne ufaglærte eller faglærte i efteruddannelsestilbud. For 10 år siden var det omkring hver fjerde, og dertil kommer, at lidt under hver anden virksomhed sender ufaglærte på VEU (voksen efteruddannelse) kursus. Det er under 10 procent mindre end i 2008. Når man ser på tværs af brancher, har Danmarks Statistik påvist, at virksomheder uddanner mindre end tidligere, også når man ser på andre typer efteruddannelse end offentlige tilbud.

Forlang efteruddannelse

Corona-krisen har betydet, at travlheden og arbejdsmængden i virksomhederne er faldet. Tidligere kriser har vist nødvendigheden af efteruddannelse, så man efterfølgende kan føle sig mere sikker i sadlen på arbejdsmarkedet. Der er i dag mulighed for at få 110 procent af dagpengesatsen til ufaglærte, der løfter sig til faglært niveau, ligesom adgangen til voksen lærlingeordningen er blevet forbedret. Så det er bare med at komme i gang, og husk så på, at jo mere man kan, jo højere løn kan man forlange for sit arbejde.

Peter Just