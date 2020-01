Leder: Et sporskifte?

Den konservative leder, Søren Pape, rullede sig rigtigt ud på skærmen og udtalte, at hans julestemning var blevet helt ødelagt af den ræverøde finanslov. Det er selvfølgelig trist for ham, men ikke værre end det har været for flertallet af danskere, der i årtier har måttet holde jul med en kulsort finanslov.

Nu er det også at tage munden lidt for fuld at kalde den indgåede finanslovsaftale for ræverød. Men lidt af et sporskifte kan man da ane – og det er dog noget nyt.

Uværdig social konkurrence

Ingen havde vel forventet, at så mange års systematisk nedbrydning af det, der kaldtes det danske velfærdssamfund, kunne genopbygges eller bare repareres på et år. Derfor er det positive toner at høre, når der er vedtaget langsigtede planer for reparationerne. Men det er langt fra stressende at se tidsplanerne.

Det er godt, at der endelig sker en prioritering af vore børn og unge og deres trivsel og uddannelse. Men skidt at det sker på bekostning af omsorgen for vore gamle og handicappede. Når talspersonerne for finanslovsforliget fremhæver de indgåede økonomiske aftaler om regionernes og kommunernes økonomi som et plus oveni finansloven, så er virkeligheden jo, at de igen betyder indbyrdes konkurrence ude i virkeligheden mellem sociale grupper om pengene. Denne gang er det i ældreomsorgen, nedskæringerne især finder sted i en lang række kommuner.

Afskaf Budgetloven

Det er godt, at det forhadte ”omprioriteringsbidrag” forsvinder, men den endnu mere forhadte og uforståelige budget-lov eksisterer stadig. Den forhindrer kommunerne i at kunne klare de krav, som både lovgivningen i visse tilfælde og især befolkningen stiller. Budgetloven er klar EU-politik, der handler om offentlige nedskæringer og privatiseringer. Danmark har frivilligt underlagt sig disse krav, på trods af befolkningens nej ved folkeafstemningen om den fælles EU valutapolitik. Et nej der er blevet omgået på uskøn vis.

Det er absurd, at der ligger penge i kommuner, der ikke må bruges til at løse de opgaver, der presser sig på. Og når der tales så meget om det kommunale selvstyre, når det ellers er belejligt, er det absurd, at staten kan straffe kommuner, når der er behov for at hæve kommuneskatterne. Afskaffelse af budgetloven må ind på en prioriteret førsteplads i tidsplanen, hvis der skal tales om sporskifte.

Pædagoger eller krigsfly

Det er forståeligt, at der er grænser for statens økonomiske formåen. Årevis med skattestop og -lettelser og et mishandlet skattevæsen med snyd og bedrag til følge har tæret. Men det giver bekymring for vurderingsevnen til at prioritere, når der tages så let på USA’s krav om at købe flere krigsfly og hæve udgifterne til militæret her og i Grønland. Det må klart afvises. De allerede bestilte, men heldigvis ikke funktionsdygtige, USA-fly er allerede en skandale. Hvad nytter det at lave en fin langsigtet klimaplan, med afgifter på f.eks. flyrejser, og så bestille nye stærkt forurenende krigsfly, der hele tiden skal brænde CO 2 af – ved siden af at støj-forurene deres omgivelser.

Der ligger uhyggeligt mange menneskelige tragedier bag de mange uløste sociale opgaver. Og vi vil gerne tro på et sporskifte i dansk politik, men der skal mere fart på. Og kan de slidte spor ikke klare farten, er det på tide, at der lægges nye spor.