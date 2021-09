Mangel på billig arbejdskraft

Hen over sommeren har der været stor mangel på billig arbejdskraft. Specielt restauranterne og cafémiljøet har efter eget udsagn været hårdt ramt. Mange unge, som tidligere har været i lavtlønsbranchen, fandt andre og bedre betalte job.

De unge ville hellere stikke vatpinde op i næsen på fremmede mennesker i stedet for at lave mad, vaske op efter andre eller tage imod bestillinger, hvor der ofte fulgte dum-smarte bemærkninger med som følgesvend.

Repræsentanter fra det altid højtråbende HORESTA og caféejere optrådte slukøret og fornærmet i aviser og på tv med det kedelige budskab, at det ikke var til at få den arbejdskraft, der har været brug for hen over sommeren, for det plejede der jo at være.

Helt forståeligt har unge, som de tidligere har givet en dårlig løn for hårdt arbejde, fundet andre veje til en bedre løn. En poder har således kunnet tjene 180 til 200 kr. i timen + tillæg.

Det kan ikke have været særlig rart for HORESTA at se på, da det jo ligger langt over de fladbrænder lønninger, man plejer at se fra deres side.

I øvrigt oplyste samme forening, at de ikke var rustet til at give mere i løn efter stærkt begrænsede muligheder for at tjene penge i både 2020 og 2021. Dette til trods for at sugerøret har været dybt nede i statskassen i hele perioden.

Nu er det sådan, at det ikke er et nyt fænomen med dårlige lønninger i den branche.

I årevis har fagbevægelsens jobpatruljer afsløret horrible løn- og arbejdsforhold, der ikke tålte dagens lys, så at give de sidste halvandet års mindre indtjening skylden for at føre en tilbageholden lønpolitik holder ikke, så de må frem med pungen, hvis de vil have arbejdskraft nok fremover.