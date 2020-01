NATO truer Rusland med krig

Fred med vores naboer

Af Hjørdis Nielsen

NATO har i 80-året for starten på 2. verdenskrig og i 75-året for befrielsen fra fascismen udset Tysklands Bundeswehr til at være ”føreren” i en gigantisk militærøvelse langs Ruslands grænse fra nord til syd – fra Finland til Georgien.

Defender 2020

I løbet af 2019 har NATO intensiveret sine militære aktiviteter i Polen, i de Baltiske lande og i Østersøregionen. Forløberen til en gigantisk militærøvelse fra februar til juni 2020.

Den logistiske ”hjerne” i krigsøvelsen er Tysklands Bundeswehr, hvorfra der er udtaget specialenheder trænet til koordinering af NATOs troppetransporter og materiel.

Væbnede styrker fra 17 NATO-lande skal gennemføre militærøvelsen.

“Tror du, russerne vil krig?“

Tyskland som ledende militærmagt

Med den største opmarch i Europa i 25 år forbereder den vestlige militæralliance sig til krig med Rusland.

I alt skal 37.000 soldater deltage, og ca. 20.000 af dem bliver bragt over Atlanterhavet fra USA sammen med kampvogne og militært udstyr.

Øvelsens formål er at træne en hurtig udrykning af større enheder over Atlanterhavet og gennem Europa. Nøglen i mobiliseringen vil være Tyskland som et logistisk knudepunkt og NATO-transitland.

Den tyske regering fører an i krigen mod Rusland. Tysk imperialisme forfølger sine egne militære interesser. Den stræber efter at blive Europas ledende militærmagt.

Træner hurtig Europa-invasion

USA’s ansvarlige militærkommando har i sine publikationer sammenlignet manøvrerne med D-dagsinvasionen af Europa.

Indenfor de seneste måneder deltog 50 NATO-skibe og 3.000 marinesoldater fra 18 lande under tysk kommando i manøvrerne Northern Coastsi den vestlige del af Østersøen.

Scenariet var en fiktiv Østersøstat – læs Rusland – der gør krav på Bornholm.

Marcherer igen mod øst

I 75 året for befrielsen fra fascismen marcherer de imperalistiske magters hære igen i Øst-Europa.

For at afværge faren for en 3. verdenskrig må arbejderklassen forene sig internationalt i kampen for fred mod krig og barbari.

Den internationale fredsbevægelse er overalt i verden. Uanset hvor skrøbelig og undertrykt den er, er den levende – og en menneskelig stemme, der må tilføres mere kraft og styrke.

Den internationale fredsbevægelse søges lammet af fortielser og antikommunistisk propaganda af magthaverne, som ser krig og oprustning som en kilde til enorme profitter

Det er ethvert fredselskende menneskes pligt at søge oplysning og sætte fredsspørgsmålet på dagsordenen, hvor det er muligt i forsamlinger og ”på gaden”.

I Danmark kan man bl.a. slutte op om Tid til fred – aktiv mod krig og Aarhus mod krig og terror (se hjemmesiderne).