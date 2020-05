Over 100.000 søfolk fanget på Corona-skibe

Besætningsmedlemmer på krydstogtskibe verden over sidder indespærret af frygt for smittefare. Omkring 10 procent af skibene har Covid-19 ombord.

Frygt for humanitær katastrofe

Mens både Danmark og en række andre lande er begyndt at åbne op og vende tilbage til hverdagen, ser -situationen langt mere alvorlig ud for maskinmestre, tjenere, kokke, rengøringsfolk og andre besætningsmedlemmer på krydstogtskibene.

Siden pandemien brød ud, er krydstogtskibe strandet i Fredericia, Skagen og ved Frederikshavn. Nervøsiteten breder sig for, om der er Covid-19 smittede søfolk, der kan starte en lavine af smittespredning i Danmark.

Større problem globalt

Vores problem er dog lille i forhold til situationen globalt. Efter at have sejlet formålsløst rundt på verdenshavene er størstedelen af de 353 krydstogtskibe nu strandet i havne verden over.

Det internationale transportarbejderforbund ITF oplyser, at omkring 10 procent af dem har Covid-19 smittede ombord.

Ifølge The Guardian er over 100.000 besætningsmedlemmer fanget ombord og kan ikke komme hjem.

Meget svær periode

FN-organisationen ILO (International Labour Organization) råber vagt i gevær: “Situationen fortsætter med at udvikle sig. Vi er meget bekymrede. Mange af søfolkene har brug for akut medicinsk behandling og kan ikke få lov til at gå i land”, siger Brandt Wagner, der er chef for transport- og maritim-enheden i ILO.

Bekvemmelighedsflag

ILO opfordrer regeringer verden over til at tage et fælles ansvar. Problemet er ofte, at skibene sejler under bekvemmelighedsflag.

Det betyder, at de er registreret i lande som Liberia, Bahamas eller Panama. Her må besætningen ofte tage til takke med ringe sikkerhed, elendige arbejdsvilkår og ejere, som ikke tager ansvar for deres besætning, når der opstår problemer.

mj