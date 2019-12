OK20

Svendeklub: Vi er klar til sammenhold

Svendeklubben i Jakon (byggefirma i Ballerup) afholdt den 5. november fyr-aftensmøde i fagforeningen BJMF med 45 deltagende tømrere. Her blev de kommende overenskomstforhandlinger drøftet.

I en udtalelse fra mødet siger de, at deres forhandlere ikke kom med konkrete bud på, hvad de vil kæmpe for i de forestående forhandlinger.

Vores tilgang er, hvis vi virkelig mener, at vi vil stå sammen om OK20, så er vi efter vores opfattelse nødt til at være helt konkrete i vores udmeldinger om, hvad der virkelig betyder noget for os i de forskellige grupper/brancher, der skal forhandle overenskomst”.

De siger videre: ”Vi har prøvet at sætte ord på, hvad vi som tømrere ser som nogle af de vigtigste pinde i de kommende forhandlinger, og som vi er klar til at kæmpe hele vejen for, og det er her, vi har brug for, at tillidsfolk brancher/klubber fra alle grupper er klar til at bakke os op”.

Klar til at stå sammen med andre

Så vil vi til gengæld lægge hovedet på blokken og sige, at vi er klar til at bakke fuldt op om ting, som betyder noget for Jer i de andre grupper, hvis I kommer med nogle klare udmeldinger.

For eksempel er vi i Svendeklubben klar på at sige til vores hovedforhandler Claus Von Elling: Vi indgår ikke noget forlig før vi med sikkerhed ved, at de gode buschauffører har reelle forhandlinger om deres pauser, (det er åbenbart nødvendigt at skrive en menneskeret, som at få lov til at tisse, ind i overenskomsten, før det også gælder for buschaufførerne). Vi er så klar til at trykke stop sammen med buschaufførerne.

Så for at gøre en lang historie kort, er vi fra svendeklubbens side klar til at stå sammen om OK20 med alle grupper og brancher, så ingen bliver efterladt på perronen, ingen får presset noget skidt ind i deres overenskomst, så alle grupper må melde klart ud, hvad der virkelig betyder noget.

Vi er så klar på solidaritetspagt/musketer-ed og til at være rigtig sammen om OK20. Lad os vise hinanden, at fællesskab reelt findes.