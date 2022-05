3F’ere er medejere af skandaleombruste Amazon

[KOMMUNIST NR. 5-2022] PensionDanmark har aktier for mere end en milliard kroner i Amazon, der er berygtet for at tryne fagforeninger.

3F’ernes pensionskasse mener selv, at de aktivt forsøger at ændre virksomheden til det bedre. Men det møder kritik fra eksperter.

Pensionspenge finansierer horrible arbejdsforhold

Ansatte som skal tisse i flasker, bliver overvåget og ikke må melde sig ind i fagforeninger eller holde pause. Alt det er danske arbejderes pensionsindbetalinger med til at finansiere.

PensionDanmark, hvor flertallet af 3F’erne har deres pensionspenge placeret, har nemlig aktier for mere end en milliard kroner i den yderst omstridte virksomhed Amazon, som driver en af verdens største online-tjenester og en lang række lagre i mange lande.

Investorer har stort ansvar

Ifølge flere eksperter har et pensionsselskab et ansvar, når det investerer i virksomheden, især når det som Amazon er kendt for aktivt at modarbejde fagforeninger.

Når man investerer i Amazon, hvis aktiviteter man i den grad kan sætte spørgsmålstegn ved ud fra helt fundamentale værdier, skal man kunne stå på mål for, hvorfor man investerer i denne type virksomheder, siger Steen Vallentin, der forsker i virksomheders ansvar og er lektor på Copenhagen Business School.

PensionDanmark forsvarer sig

PensionDanmark fremhæver, at man for nylig er gået sammen med 60 investorer om at sende et brev til firmaets ledelse med krav om blandt andet medarbejdernes ret til at danne fagforeninger. Og at PensionDanmark på seneste generalforsamling stemte for mistillid til bestyrelsesformanden.

Også medlemmer af Blik og Rør, Dansk El-Forbund og Serviceforbundet har deres pensionsopsparinger i PensionDanmark.

Seneste udvikling: ansatte fra Amazon i USA stifter fagforening

Efter flere forgæves forsøg er det for første gang lykkedes arbejdere hos Amazon at danne en amerikansk fagforening. Arbejderne på et af internetgigantens store varelagre i New York City har ved en afstemning stemt ja til at danne en fagforening på deres arbejdsplads.

Amazon, der er en af USA’s mest fagforeningsfjendtlige virksomheder, ventes dog at bruge millioner af dollars på at forhindre, at de ansatte får fodfæste med deres nye fagforening.

