Alarmerende mangel på sygeplejersker

[KOMMUNIST nr. 11-2022] På Aarhus Universitetshospital er manglen på sygeplejersker nu så stor, at der er tale om en alarmerende situation.

Sygeplejersker med speciale i operationer og bedøvelse er en akut mangelvare. På de to behandlingsområder er situationen så slem, at det kniber med at leve op til tidskravene til kræftbehandlingen.

Ikke kun i Aarhus

Overalt på danske hospitaler er der generelt mangel på sygeplejersker, fordi man har forsømt at uddanne det personale, der er brug for, hvis man skal leve op til de forventninger, befolkningen med rette har til det danske sygehusvæsen. Vikarbureauerne har kronede dage, fordi sygehusene har været nødt til at skaffe sygeplejersker ad den vej. Det er dyrt og er med til at dræne de offentlige sygehuses kasser.

Ikke nogen nem opgave

Hospitaler gør for øjeblikket en særlig indsats for at rekruttere operations- og anæstesisygeplejersker. Men det bliver ikke nogen nem opgave på et marked med minimalt udbud af arbejdskraft. Flere og flere sygeplejersker har ladet sig friste af mulighederne for at arbejde i udlandet eller hos private firmaer. Her kan de ofte få bedre løn og arbejdsvilkår.

Flugten kan standses

Den situation, vi har for øjeblikket, hvor hver anden stilling ikke besættes, betyder, at de sygeplejersker, der er i gang, har en betydeligt større arbejdsmængde, og det slider; samtidig med at kvaliteten på arbejdsindsatsen falder.

Hvis flugten fra det offentlige sygehusvæsen skal standses, må Folketinget træde i karakter. De har muligheden for at ændre de rammer og ikke mindst imødekomme det grundlæggende krav om mere i løn, som de selv var med til at afvise under seneste overenskomstforhandlinger.

Valg kan give nyt håb

Der er tilsyneladende nyt håb for sygeplejerskerne. På det valgmøde, som DR og TV2 -afholdt lige efter udskrivelsen af valget den 1. november, blev alle partilederne spurgt om, hvorvidt sosu’er og sygeplejersker skulle have mere i løn.

Her var stort set alle partilederne enige om, at det skulle de. Så nu gælder det om at smede, mens jernet er varmt, og holde dem fast på det, så det ikke bare var en gang valgflæsk, de kan løbe fra senere, som de plejer.