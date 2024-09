Arbejdsgiverne løber fra deres ansvar

[KOMMUNIST 8-9-2024] Stresshistorierne vælter frem i diverse medier. Her kan vi læse om, hvordan lønmodtagere i stigende grad bliver ramt af stress, og hvordan det påvirker deres arbejds- og familieliv i negativ retning.

Det skal vi til livs, og det kommer vi kun ved at tage fat om nældens rod. Nemlig der hvor stressen opstår.

Stress på jobbet koster kassen

Når man spørger stressramte lønmodtagere, hvad der giver dem stress, så peger over halvdelen på arbejdet som den primære årsag, mens lidt under 40 procent siger, at det er en medvirkende faktor.

Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lavet i samarbejde med HK viser, at arbejdsrelateret stress koster svimlende 55 milliarder om året, som sænker det effektive arbejdsudbud med 55.600 fuldtidspersoner. Det mangler Dansk Arbejdsgiverforening at forholde sig til, når de antyder, at arbejdsrelateret stress kun er et problem, der findes på få virksomheder.

Arbejdsstress rammer alle

Udover de alvorlige menneskelige omkostninger for den enkelte, som stress forårsager, så har det også gigantiske økonomiske konsekvenser for samfundet. Danmark går glip af indtægter i milliardklassen, hvis vi ikke bliver bedre til at forebygge og forhindre stress.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation mener man, at Dansk Arbejdsgiverforening vender det blinde øje til alle de andre forhold på arbejdspladsen, der også bidrager til dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress. For eksempel dårlig ledelse, manglende indflydelse, uklare krav, mobning, chikane, vold og andre krænkende handlinger.

/PeJu