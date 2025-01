Brodne kar ødelægger arbejdsmarkedet

Den for nylig viste TV2 ­dokumentar (Den sorte svane) og senere DR’s serie (Underdanmark) viste blot det, store dele af fagbevægelsen har kæmpet med i en årrække. Men nu fik hr. og fru Danmark så mulighed for at følge den råddenskab, der hersker blandt politikere, embedsfolk, advokater og byggematadorer.

Afslører ulovligt arbejde

Social dumping på Microsofts byggeri

Her arbejdede firmaets 24 rumænske ansatte i seks måneder på tech-gigantens milliardbyggeri for i gennemsnit 50 kroner i timen og endte med at blive snydt for 4,3 millioner kroner i løn i forhold til overenskomsten. Da firmaet sidenhen gik konkurs, tog 3F i Roskilde kontakt til Microsoft og hovedentreprenøren Exyte om sagen for at gå i dialog om, hvorvidt de ville dække beløbet til de underbetalte arbejdere. Det valgte Microsoft og Exyte at sige nej tak til.