Det ”hjertevarme” Danmark

Af Lilli Rodeck

[KOMMUNIST 8-9-2024] I en af vores sange bliver der sunget at ”få har for meget og færre for lidt”. Det er den selvforståelse, mange lever med. Er det et sandt udtryk?

Hjemløse

Danmark har mange hjem­løse. De er faldet igennem stadigt større huller i vores sociale netværk.

En del har en psykiatrisk diagnose eller er misbrugere. Der er også mange fattige og udstødte mennesker fra andre lande, der søger hertil. Nogle er tiggere, og som en del af de danske hjemløse har de en diagnose eller et misbrug. Hvor mange, det drejer sig om, ved vi ikke helt.

Herberg

Der har været forbud mod at huse udlændinge uden opholdstilladelse. Kirkens Korshær har oprettet herberg for de mest sårbare udlændinge. Et herberg er kun et sovested, så gæsterne bliver purret ud om morgenen.

Manglende integration

Det er svært for de hjemløse, uanset om de er danskere eller udlændinge, at blive integreret i samfundet.

Rummeligheden i vores samfund er ikke særlig stor. De fleste mennesker vil helst omgås de mennesker, der ligner dem selv. Det ses helt ned i skoler og institutioner. Er der mange såkaldte fremmed­sprogede børn i en klasse, fravælger de ”danske” forældre ofte skolen – finder en ny – ­ofte en privat skole.

Ulighed

Når man allerede fra barnsben oplever at blive valgt fra, får man en følelse af ikke at høre til.

Man kan frygte for, at de børn, som bliver voksne en dag, kun kender mennesker fra samme indkomstgruppe som deres forældre.

I sådan et samfund bliver det svært for de skrøbelige og sårbare at få fodfæste inden for uddannelse og arbejdsmarked.

Danmark er ikke mere et åbent og hjertevarmt land.

Et bedre liv

DKP opfordrer kommunerne til at bygge boliger, som kan huse de hjemløse, som sover på gader og i parker.

Hvis man bruger de erfaringer, man har fra forsorgshjem og herberger, vil man kunne skabe et bedre liv for de hjemløse. Disse boliger burde også være muligheder for de udenlandske hjemløse, som bor her fast.