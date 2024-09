Dødsfabrikkken Terma tjener milliarder

[KOMMUNIST 8-9-2024] Der er mange penge at tjene, når man fremstiller til død og ødelæggelse. Terma i Lystrup ved Aarhus har i regnskabsåret 2023/24 øget omsætningen med 17 procent til 2,6 milliarder kroner.

Sidste år ankom de første af Danmarks nye F-35 kampfly, så virksomheden har haft travlt med at producere forskellige dele til dødsmaskinerne. Ud over det hjemlige marked producerer fabrikken også til andre.

Terma i søgelyset

Det er ikke første gang, at Terma har været i søgelyset og har skabt opmærksomhed på grund af uheldige forretninger.

Siden krigen i Gaza i oktober sidste år, har milliard virksomhedens hovedsæde været genstand for mange demonstrationer, da det kom frem at virksomheden havde lavet komponenter og reservedele til F-35 fly, som er blevet brugt til at bombe civilbefolkningen i Gaza i Israels krig mod Hamas.

Vil fordoble omsætningen

Med det seneste regnskab fortsætter landets største krigsfabrik sin vækst, og dermed er Termas omsætning på fem år steget med 45 procent, og resultatet før skat er mere end fordoblet i samme periode.

Efter Termas mening vil den sikkerhedspolitiske situation i Europa kræve en stærk dansk krigsindustri og vil derfor gå efter at fordoble omsætningen over de næste tre år. Den slags skiltede og pralede krigsleverandører nødigt med tidligere, men nu har tiderne åbenbart ændret sig. Dette er hjulpet godt på vej af regering og folketing i deres iver for at føje USA og NATO.

Forrykte nye tider

ATP, vores alle sammens pensionskasse, har skudt et milliardbeløb ind i Terma. Det betyder, at vi alle har aktier i dødsfabrikken. Det ville også have været utænkeligt for ikke så længe siden, så nu må vi acceptere, at vores penge går til krudt og kugler for at kunne give et afkast.

Siden 1964 har vi som lønmodtagere været tvunget til at indbetale penge til ATP, og hos ledelsen skjuler man ikke, at Terma kan give et attraktivt afkast til medlemmerne i en tid, som det hedder sig, er præget af sikkerhedspolitisk ustabilitet.

Derfor har ATP-ledelsen ikke overset de klare poli­tiske budskaber, der sætter dagsordenen for øjeblikket fra EU’s og regeringens side.

Eksport til kampfly fortsætter

Trods folkelige protester mod krigen og folkedrabene i Gaza har de danske myndigheder givet Danmarks største våbenvirksomhed, Terma, grønt lys til i flere år fremover at eksportere dele, der ender i Israels F-35 kampfly.

Dette til trods for at beskyldningerne om krigsforbrydelser hænger over Israel, og Den Internationale Domstol har udstedt et påbud om, at Israel øjeblikkeligt skal indstille sin militære offensiv i området. Påbuddet er udstedt i forbindelse med behandlingen af et sagsanlæg, hvor Sydafrika har beskyldt Israel for at være i færd med at begå folkedrab på palæstinenserne i Gaza.

Men det har tilsyneladende ikke haft nogen betydning for den danske regering med sådant et påbud, så folkedrabene fortsætter med dansk støtte.

/PeJu