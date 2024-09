Ekspertgruppe vil nedlægge jobcentrene

[KOMMUNIST 8-9-2024] En ekspertgruppe har brugt et år på at granske indsatsen for at få borgere i job og lægger op til den største reform af området nogensinde. Staten bruger i dag 11,5 milliarder kroner årligt på området, derfor vil regeringen spare 3 milliarder kroner årligt fra 2030.

Ekspertgruppen lægger op til at nedlægge jobcentrene, men det vil være op til kommunerne selv. Det skal give dem større frihed til selv at organisere indsatsen, og så skal der lægges et gebyr på 500 kroner, hvis man aflyser eller glemmer en aftale. Regeringen vil læse forslagene igennem og herefter komme med et udspil, som Folketinget skal forhandle om.

Fagbevægelsen er skuffet

I kabalen mellem kommuner og a-kasser er kommunerne blevet den klare vinder, for selvom ekspertgruppen lagde op til, at a-kasserne skulle have mere indflydelse, er det ikke med i anbefalingerne. Det på trods af at det ville have skabt mere enkelhed for den arbejdsløse, der i øvrigt ifølge målinger foretrækker forløbet i a-kassen, udtaler Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Arbejdsløse bruges som kastebolde

Historie på historie om arbejdsløse, der er fanget som kastebolde, nægtet ydelser og blevet presset længere væk fra arbejdsmarkedet af et hårdhændet og ufleksibelt system, har mange prøvet.

Derfor er der brug for, at der laves en gennemgribende ny reform, hvor folk ikke kommer i klemme og forstår de rettigheder, som den arbejdsløse har brug for.

/PeJu