Elendige hjemmearbejdspladser

I takt med at smittetallet for COVID-19 steg igen, kræver arbejdsgiverne og myndigheder endnu mere hjemmearbejde. Der er mange råd og ideer til, hvordan vi bedst muligt bevarer en høj produktivitet, men én ting ændrer sig ikke: Vi skal fortsat passe på os selv, når vi arbejder mange timer foran skærmen. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø for den ansatte, men det virker, som om det hele er glemt, når det drejer sig om hjemmearbejdspladser.

Arbejdsgiverne er uansvarlige

Helt uansvarligt forlangte Dansk Arbejdsgiverforening fra starten, at der skulle slækkes på arbejdsmiljøloven for at øge mulighederne for hjemmearbejde. Men der skal ikke slækkes på noget som helst, selvfølgelig skal der ikke det. Tværtimod skal der med udsigt til mere hjemmearbejde sikres, at arbejdspladserne er indrettet ordentligt.

Samfundet betaler

De fleste, som har haft hjemmearbejde, har oplevet at sidde i dårlige arbejdsstillinger med en bærbar ved et køkkenbord. Det er ikke holdbart i længden. Hvis folk skal sidde derhjemme med forkerte arbejdsredskaber og i dårlige arbejdsstillinger, er det samfundet, der kommer til at betale i den sidste ende, når sygefravær på længere sigt viser sig.

Lovgivningen halter

I følge loven er der hverken krav om hæve-sænke-bord eller særlige kontormøbler, når man arbejder hjemmefra. Det er ubegribeligt, at berørte fagforeninger ikke for længst har stillet krav om bedre hjemmearbejdspladser for deres medlemmer, inden alt for mange får skavanker for resten af livet.