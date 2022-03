Fagforening vil bygge boliger

Dansk Metal tager første spadestik til byggeriet af 633 boliger forbeholdt fagforbundets medlemmer og deres børn og børnebørn. Går alt efter planen, står de nye boliger klar til indflytning i 2024.

Byggeriet bliver nabo til Dansk Metals forbundshus i Københavns Sydhavn med udsigt over vandet, tæt på den kommende Metrostation og med adgang til havnebad.

Blandede størrelser på lejligheder

Det færdige byggeri kommer til at bestå af 418 mindre ungdoms-, kollegie- og studieboliger og 215 regulære lejligheder. Der bliver tale om 2 til 5 værelses lejligheder med en størrelse fra 27 til op mod 120 m2pr lejemål.

Skal være til at betale

Målet er, at de nye boliger skal være til at betale for ganske almindelige Metal-medlemmer.

– Vores medlemmer skal have så meget værdi ud af medlemskabet som muligt, vi skal altid sikre det bedst mulige afkast til vores medlemmer. Samtidigt skal vi være robuste, hvis der kommer en konflikt på arbejdsmarkedet, så vi har mange forskellige investeringer. Det giver god mening at investere i boliger, som vores egne medlemmer og deres efterkommere kan bo i, udtaler formanden for Dansk Metal, Claus Jensen.

Pengene til byggeriet kommer hovedsageligt fra salget af forsikringsselskabet ALKA, som fagbevægelsen solgte til Tryg Forsikring i 2017.

Ikke et nyt fænomen

Dansk Metal i Aarhus opførte i 1935 og 1938 to boligblokke på Jyllands Allé i Aarhus.

Baggrunden for byggeriet var dels at skaffe tidssvarende boliger til afdelingens medlemmer og dels at sætte gang i byggeriet i 1930erne. Der er i alt 127 lejemål i ejendommene, som jeg efter mange års ansættelse i Metal Århus ved, har været til gavn og glæde for mange medlemmer.