FH har afholdt sin første kongres

[KOMMUNIST nr. 12-2022] Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har nu afholdt sin 1. ordinære kongres, efter at LO og FTF slog sig sammen i 2018 og tilsammen blev hovedorganisation for 1,3 millioner medlemmer.

Manglende organisering og dalende medlemstal var et altoverskyggende emne på kongressen blandt de godt 400 delegerede.

Alt for mange snyltere

Næsten en million arbejder nu i Danmark under en -overenskomst uden selv at være medlemmer af en overenskomstbærende fagforening.

Den danske model kan ikke blive ved med at holde til, at flere og flere nyder godt af fagbevægelsens kampe og sejre uden selv at bidrage.

Kæmpe udfordring

En tredjedel af lønmodtagerne er ikke organiserede, og bliver udviklingen ikke vendt nu, ser fremtiden dyster ud, fastslog FH-formanden, og fortsatte: “Der lurer en kæmpe udfordring, som truer med at underminere alt, hvad vi har opnået og alt, hvad vi tror på. For som vi altid siger: Fagbevægelsen er medlemmerne. Uden dem er vi ingenting”, lød det fra Lizette Risgaard.

10 millioner til organiseringsindsatser

Kongressen besluttede at etablere en såkaldt udviklingspulje på 10 millioner kroner til at udvikle og understøtte nye initiativer til at få unge under 30 med i fællesskabet. Forbund, der søger midler fra puljen, skal selv medfinansiere 50 procent af indsatserne.

Nok at se til i fremtiden

Ud over at styrke indsatsen for at flere organiserer sig, skal FH også arbejde for at skabe et solidarisk og demokratisk samfund med job og uddannelse til alle, kvalitet i velfærden og et godt arbejdsliv.

Det forudsætter, at den danske model udvikles og styrkes. Fagbevægelsen er medlemmerne, og bred opbakning til medlemsorganisationerne er altafgørende, for at fagbevægelsen også i fremtiden kan virke for at skabe forandringer til gavn for lønmodtagere.

Genvalgt som formand

Lizette Risgaard blev genvalgt som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Morten Skov blev valgt som stedfortrædende næstformand, og Nanna Højlund blev valgt som næstformand.

Denne gang kunne kongressen følges live på FH’s hjemmeside.