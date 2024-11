Fra notesblokken

af Hardy Bengtsen

[KOMMUNIST 12-24]

Kæmper med gæld

Tusindvis af danskere søger hjælp til uåbnede rudekuverter, fyldte e-bokse og kreditorer, der ikke har fået deres penge. Sidste år var antallet af personer, der søgte gratis gældsrådgivning, steget med 25 procent.

Øger milliardformuen

De rigeste danskeres samlede formue blev sidste år øget med 141 milliarder kroner. Det fremgår af magasinet Økonomisk Ugebrevs opgørelse over de 100 rigeste danskere. Ti år i træk har de hvert år øget deres samlede formue.

Nærmest skattefri

Den danske rederibranche tjente i perioden 2015–2023 et enormt beløb, nemlig 472 milliarder kroner. Til gengæld betalte den kun 0,8 procent i skat.

Santa-Colt

Når man går gennem hovedstrøgene på Manhatten, ser man, at alle kædeforretningerne har deres egen julemand. Store tyksakker i røde kåber, sorte støvler og flagrende hvidt skæg. De ringer med messingklokker hele dagen, og den halve nat inviterer de kunder ind i butikkerne. Børn flokkes om julemanden, og han stryger dem over håret og laver løjer. Det er julegavernes tid.

Men det er også en svær tid for dem uden penge, som kan blive fristet og selv tage for sig af varerne. Så derfor har julemanden altid en knippel og en Colt under dragten. Kunder, der forlader butikken, opdager, at de joviale julemænd stryger op på siden af dem og hvisker under skægget: ”Undskyld, hr., kan de vise mig en kvittering for deres varer”. De som kan, får et tak, et ring med klokken og ønsket om en glædelig jul. Men ve dem, som prøver at slippe udenom. Julemanden griber fat, laver en halv nelson og man bliver hårdhændet ført bort. God jul fra New York.

Danmarks havmiljø

”Vi er en fiskeklub, som ikke længere har noget at fiske efter”.

(Ejvind Jensen, fritidsfisker ved Kaløvig, i Politiken).