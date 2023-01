Fra notesblokken

v. Hardy Bengtsen

[KOMMUNIST nr. 1-2023]

Historisk ulighed

Aldrig før har der været målt så stor forskel på rig og fattig i Danmark. Det fremgår af Danmarks Statistiks årlige måling af gini-koefficienten, som er et udbredt mål for indkomstuligheden i et land. I 2021 blev den således målt til 30,2, som er det højeste, siden man begyndte at måle på uligheden i 1987, hvor den var på 22,0. Da S-regeringen trådte til i 2019, aftalte S, R, SF og EL at de ville ”bekæmpe den stigende ulighed”.

Farlige spareråd

Skru ned for varmen, og tag en ekstra sweater på. Sådan lyder det fra myndighederne.

Men overlæge Kristian Frederiksen fra Nationalt Videncenter advarer mod at lade svage ældre fryse sig gennem vinteren. De risikerer at blive syge, hvis de sparer på varmen. Det er ikke selve det at fryse, der medfører sygdom. Men en lavere temperatur i stuen og dermed i kroppen sænker immunforsvarets parader.

Russofobi

Mange kulturarrangementer i Danmark med russisk kultur er blevet droppet, siden kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) sidste år meldte ud om at stoppe samarbejdet med Rusland. Men hvordan ville den vestlige kultur have set ud uden russiske tænkere, komponister, malere eller forfattere? Russofoberne burde også, hvis de ikke var så enfoldige, betænke, at der næppe havde eksisteret nogen vestlig kultur uden Sovjetunionens blodige ofre i krigen mod nazismen.

Løftebrud

I maj, da Finland indledte sit NATO-kandidatur, forsikrede den socialdemokratiske statsminister Sanne Marin befolkningen om, at man under ingen omstændigheder ville lægge jord til atomvåben eller udenlandske militærbaser. Men nu har regeringen besluttet, at man vil tillade, at USA kan placere A-våben på finsk jord.

Fakta