Fra regnjakker til raketter

[KOMMUNIST 12-24] Århus Stiftstidende kunne for nylig berette, at den aarhusianske mangemillionær Kenneth Davids, som har tjent en formue som medstifter af virksomheden Rains, der værner om dig og holder dig dejligt tør, når regnen siler ned fra oven, nu går nye veje.

Mangemillionæren vil nu til at skabe en forretning på det helt tunge skyts, som kan få selv det værste skybrud til at fremstå meget, meget harmløst.

Våbenproducent i fremtiden

Snart kan den 56-årige aarhusianer også skrive ’våbenproducent’ på sit CV, eftersom han nu ejer 36 procent af selskabet Skypro Propulsion, hvis ambition er at fremstille 10.000 raketter årligt fra 2025 på en fabrik på et endnu ikke fastlagt sted i Jylland.

I sin iver for at fremstille raketter mener Skypro Propuision, at Danmark og flere andre lande er interesseret i, at vi producerer vores egne raketter, så vi ikke er afhængige af andre.

Kloge ord fra en smedesvend

Nu vil tiden så vise, om satsningen på raketproduktion bliver et pletskud eller et vådeskud.

Mangemillionærens planer fik mig til at tænke på en ældre smedesvend, som jeg havde, da jeg var i lære. Han var meget ærekær, når vi lavede noget, og sagde ofte, når vi var færdige med et arbejde:

“Det blev s’gu da rigtig godt, det her, og læg lige mærke til, at arbejdet blev udført af os, og ikke af ham med de hvide hænder oppe på kontoret, der ejer biksen, og han er fandeme i øvrigt også ligeglad med, om vi laver hestesko eller kanoner, bare han tjener nogle penge”.

Det minder en hel del om det med regnjakker og raketter.

/PeJu