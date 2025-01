Godt nytår – du er fyret

Fabrik lukker produktion i Horsens

Virksomheden vil i stedet flytte produktionen til Tjekkiet og Slovakiet, og dermed mister 80 ansatte deres arbejde. Firmaet begrunder lukningen med, at det er nødvendigt for at sikre omkostningseffektive køleløsninger til kunderne samt sikre virksomhedens langvarige eksistens.

Så alt er tilsyneladende ved det gamle: Man vælger at flytte arbejdspladser ud af landet, for at redde sit eget skind. Nissens Cooling Solutions er ejet af A P Møller Holding.

Virksomhedens ansvar

Det er alt for få virksomheder, der tager ansvar for at sikre deres ansatte. Det er logik for burhøns, at hvis man har dygtige medarbejdere, der kan deres kram, men har et forældet produktionsapparat, kan man ikke forvente, at nogen kan begå sig i dag.