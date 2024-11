Udtalelse fra Danmarks Kommunistiske Partis 39. kongres 16.–17. november 2024

Israel må stoppes nu!

Stop alt samarbejde med den terroristiske apartheidstat Israel. Stop våbenhandel, handelsmæssigt, kulturelt, sportsligt og akademisk samarbejde med Israel, indtil det opgiver besættelsen af Palæstina. – Og de helt uhørte angreb på FN bør medføre en udelukkelse fra organisationen.

Danmark må gå i front med en total boykot. Sådan vandt man over apartheid­staten Sydafrika, og sådan kan man vinde over apartheidstaten Israel.

Israel har gennem det seneste år forbrudt sig mod alle internationale regler omkring krigsførelse og behandling af en fanget og forsvarsløs civilbefolkning i Gaza, som det har udsat for et fuldbyrdet folkemord, og de seneste måneder snigmord og voldsomme bombninger af Libanon, Iran og Yemen.

Det er gået så vidt som til at angribe de fredsbevarende FN-styrker, der siden 1982 har bevogtet grænsen mellem Israel og Libanon, nægte FN’s generalsekretær adgang til Israel og kræve de hjælpeorganisationer, herunder UNRWA, der siden 1967 har leveret stærkt påkrævet nødhjælp, sundhed og uddannelse til de af Israel besatte områder, som på grund af tyveri af deres jord har mistet enhver chance for at klare sig selv, fjernet.

Siden 1948, hvor de indvandrede jøder i Palæstina – med en række meget aktive terroristgrupper i spidsen – udråbte staten Israel og indledte en blodig etnisk udrensning af den oprindelige befolkning i området for at skabe en jødisk stat der, har det ligget i konstant mere eller indimellem lidt mindre akut krig med alle landene i området.

Dette er sket med aktiv støtte fra det meste af den rige vestlige verden med USA i spidsen, som i 1947 besluttede at forære en stor del af det palæstinensiske område til jøderne, der var blevet så skammeligt svigtet i Europa før og under 2. Verdenskrig, og derfor nød en udbredt sympati.

Men den sympati er opbrugt nu efter mere end 75 år med israelsk statsterror og apartheid!

”Israel har ret til at forsvare sig”, lyder det. Men hvad med palæstinenserne? Har de ikke ret til at forsvare sig?

I det forløbne år har der over hele verden været massive folkelige demonstrationer imod Israels grusomme krig og for en fri, palæstinensisk stat.

Det er på tide, at ”Verdenssamfundet” stopper støtten til Israels terror, og den eneste mulighed Israel har for sikkerhed i fremtiden er at opgive besættelsen af Palæstina!

For et frit Palæstina.

Vedtaget på DKP’s 39. kongres 16-17. november 2024