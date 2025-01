Kampen om krummerne

I år er der kommune- og regionsvalg. Regn med fortsatte nedskæringer

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for DKP

[KOMMUNIST 1-2025] Valgkampen er allerede i gang, og det er forvirringen også. Ingen ved endnu, om region Sjælland og Region Hovedstaden bliver slået sammen, og hvad opstillings­betingelserne bliver.

Men allerede nu ved vi, at de små lister har mistet deres stemmepenge. Demokratiet snævres ind, og de partier, der er inde, lukker sig om sig selv. Der er også varslet en ny tilskuds- og udligningsreform. Men den kommer først om fire år. Så dette valg bliver en virkelig prøvelse for folketingets partier, de skal så at sige ”holde den kørende” og kæmpe for deres poster. Det bliver vælgerne, det kommer til at gå ud over.

Kommuner i krise

Lige nu står flere kommuner i en akut krise, hvor folk ender med at flytte fra lokalområder, hvis der skal spares yderligere på skoler, ældrepleje og børnepasning. Kombineret med udfordringer med ejendomsvurderinger, selvbudgettering og den kommunale medfinansiering giver det store forskelle i de kommunale budgetter, og i sidste ende en skævvridning af Danmark.

For at gøre det helt klart, så handler begge valg stadig om sparerunder, lige meget hvad de lover og siger. Jeg tror, at jeg på de flestes vegne kan nævne hårde konsekvenser i enhver kommune, som rammes af den førte politik. Budgetterne kaldes et kompromis i demokratiets navn, så man altid kan vaske hænderne.

Men denne gang er det vigtigt, at vi som vælgere stiller lokalpolitikerne til ansvar for deres moderpartiers handlinger på Christiansborg. Et parti er et parti.

Stil dem til ansvar

Nu er klimaforandringer ikke ”bare” noget, der foregår langt væk, men uhyggeligt tæt på. Ja, faktisk tættere end krigen i Ukraine, som ellers er meget tæt på os, ifølge politikernes afstandsmålinger. Men der er endnu ikke krig her, til gengæld er der oversvømmelse i kælderen, bare for at sætte det lidt i perspektiv.

Hvorfor nævner jeg dette eksempel? Fordi det handler om penge og prioritering. Der er kun én lagkage at ­fordele, har vi lært i den borgerlige politiske opdragelse. Overskueligt ser det også ud, når stykkerne fordeles symboliseret i farver og størrelser.

Hvad der ikke fortælles er, at der er flere kager ude i køkkenet. Kager vi ikke bliver tilbudt. En af de lagkager, de nægter at byde os, er den, der smager af militarisme og krig. Hvilket giver hele CO2-regnskabet et useriøst perspektiv. Jamen krige kan ikke undgås, siger de. Pengene fra militarismen kan løse en stor del af de kommende og nuværende problemer, siger vi.

Kystsikring og beredskab

Tager vi bare et af eksemplerne, udover de tragiske skovbrande, så står oversvømmelserne i Spanien lysende klart.

Og det gør protesterne også. Her var det ikke nok at græde krokodilletårer og lægge en buket blomster for de døde. Beredskabet var en katastrofe. Ikke på grund af manglende erfaringer og mangel på teknologi, men fordi vores politikere bevidst havde skåret ned på sådanne områder, og at lokalpolitikere havde accepteret disse præmisser. Det skulle nødig ske herhjemme.

Det er vores liv, der er i fare. Vores hjem, skoler, dyr osv. Politikerne lader boligspekulanter bygge uden omtanke og pakker det ind i klimaforebyggelse som eksempelvis i København omkring Lynetteholmen. Eller hvad med forbryderne i Nordic Waste, der fik frit lejde til at løbe med pengene fra firmaet helt uden konsekvenser. Og de fik endda skattelettelser med på vejen. Kommunerne har ikke råd til at kystsikre eller rydde op for miljøsvin.

Folketingets partier vælger at bruge størstedelen af vores penge på krig og krigsindustri, og de lokale politikere accepterer deres moderpartiers prioriteringer. Budgetloven blev indført under SF og Socialdemokratiet. Man kan ikke skille de to ting ad. Lokalpolitik og landspolitik.

Børn betaler

Hvad har børnene gjort? Endnu flere besparelser rammer klubberne i Københavns Kommune! Det bliver ikke lige så nemt eller sjovt at være københavnsk idrætsforening i 2025.

Udover de besparelser, der tidligere har ramt unge i alderen 21–24 år og Udviklingspuljen, er det lige blevet vedtaget, at den generelle støtte til børne- og ungemedlemmer vil blive reduceret med cirka 18%. Temmelig paradoksalt, at idrætsforeningerne, der har fået flere medlemmer, bliver belønnet for indsatsen ved at få nedsat støtten. Måske skulle man give et gratis bandemedlemskort i stedet for?

De svageste betaler

Hvad har de svageste gjort? Mens Folketinget ønsker at bekæmpe hjemløshed, planlægger de samtidig at vedtage et lovforslag, som kommer til at tvinge mange fattige familier ud af deres boliger og potentielt ud i hjemløshed. Det er uacceptabelt – og stik mod de politiske ”løfter”. Forslaget er konkret at afskaffe den særlige støtte til kontanthjælpsmodtagere med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde pr. 1. juli 2025.

Det bliver konkret kommunerne, der skal samle op på den konsekvens. I København har Socialtilsynet besluttet, at 18 boliger til hjemløse på Mændenes Hjem skal lukkes ned på grund af dårlig økonomi. Socialborgmesteren vil ikke love, at boligerne bliver reddet. Lige for at sætte det i perspektiv. Hvor skal de hjemløse så bo?

Send flere penge

Kommunernes økonomi afhænger i høj grad af tilskuds- og udligningssystemet, for det har betydning for, hvilken velfærd man kan tilbyde sine borgere. Det siger sig selv.

Men kommunerne må ikke sætte skatten op. Det såkaldte anlægsloft gør, at de ikke må bruge alle de penge, der årligt kommer ind fra skatter og statslige tilskud, for der er både er et maksbeløb til udgifter til klassisk velfærd og et for, hvad man må bruge på byggeri og anlæg.

Hvis kommunerne selv måtte bygge eksempelvis ungdomsboliger for egne penge, ville huslejen være 40 procent lavere end på det private marked. Man kunne lave grundkøbslån, så man sikrede, at den almene boligsektor kunne købe flere grunde, som ofte i dag er for dyre. Ja, man kunne så meget, men lokalpolitikerne accepterer deres moderpartiers slebne spareknive og fører dem fermt.

Så tag jer i agt derude, når de kommer med valgløfter og se, hvem der må bøde. Som regel er det de ældre, de svage og børnene. Stil politikerne til ansvar! Og bak op om DKP de steder, hvor vi opstiller. Vi er på sammenholdets side, og vi vil afsløre deres falske løfter.