Klima og miljø

v. Peter Just

[KOMMUNIST nr. 10-2024]

Et vigtigt skridt mod en klimaneutral by

Et bredt flertal i Aarhus Byråd har foreslået en grøn mobilitetsplan. Aftalen sikrer store investeringer i kollektiv transport og cykelstier, at bilister stadig kan komme ind og ud af midtbyen, og at der bliver plads til mere byliv og grønt mellem husene.

Helt konkret sigter aftalen mod, at aarhusianerne skal køre 50% flere ture i den kollektive trafik. Flere skal bruge cyklen, mens færre ture skal ske i bil. Målet er at halvdelen af bilturene sker i fossilfrie biler.

Grøn mobilitetsplan

Forligspartierne er enige om at foretage investeringer for 255 mio. kr. frem mod 2030 i anlæg af blandt andet nye busbaner, ombygning af kryds, så buspassagerer får en fordel i trafikken og kommer hurtigere frem. Der bliver også investeret i flere og bedre cykelstier og flere ladestationer, så det bliver mere attraktivt at vælge en elbil.

Kommunisternes gamle forslag til kommunalvalg om gratis kollektiv trafik bliver også prøvet lidt af, da man påtænker at gøre forsøg med gratis transport til bilister, der stiller bilen bestemte steder i byen.

Borgerdialog

Der gennemføres en borgerdialog, hvor både aarhusianerne, erhvervslivet og foreninger får mulighed for at komme med input til de initiativer, som et flertal i byrådet foreslår at sætte i værk. Resultatet af denne dialog præsenteres for forligskredsen inden indstillingen forelægges Aarhus Byråd i begyndelsen af 2025.

Klimafolkemødet i Middelfart

Mere end 40.000 har deltaget i det nyligt afholdte Klimafolkemøde i Middelfart.

Region Syddanmark og Middelfart Kommune indgik i 2019 en strategisk samarbejdsaftale om at løfte Klimafolkemødet i Middelfart fra at være en lokal begivenhed til at være en national begivenhed. Formålet er at skabe løsninger på klimaudfordringen og inspirere borgere, beslutningstagere, virksomheder og organisationer til handling.

Klimafolkemødet er en non-kommerciel begivenhed, ligesom det er helt gratis at deltage alle dage. Klimafolkemødet har tre ben – et folkeligt, et politisk og et fagligt og holdes hvert år i uge 35.

Noget for enhver smag

18 scener, 100 boder og intet mindre end 100 debatter var der på programmet i år.

De fremmødte fik mulighed for at blive klogere på, hvor de politiske partier står i klimadebatten. Andre kunne høre om den nyeste forskning på klimaområdet. Fremtidens fødevarer var også på programmet, og vil stegt flæsk med persillesovs for evigt være vores nationalret, eller skal der tænkes i nye baner, hvor der produceres mere klimavenligt.

Dansk Fjernvarme deltog også, for siden Energikrisen i 2022 har der været stort fokus på varmeforsyningen. Derfor var der mange, der ville debattere, om hvordan vi får mere fart på udbygningen af mere grøn varme og vedvarende energi, der sikrer forsyning til forbrugerne i fremtiden.

Giv os grønne og sunde velfærdsbygninger

En bred koalition af organisationer og fagforeninger, som tæller blandt andet FOA, Blik og Rør samt El-forbundet, savner et større politisk fokus på gamle og utidssvarende skoler, plejehjem og andre offentlige velfærdsbygninger.

Renoveringsefterslæbet koster både på klimakontoen, energiregningen og danskernes sundhed. Det er ikke godt nok, mener koalitionen, der derfor lancerer syv forslag til, hvordan bygningerne kan blive grønnere, sundere og billigere i drift. Et grønt anlægsloft er et af initiativerne.

Bygninger i ringe forfatning

Offentlige bygninger i Danmark er generelt i dårlig stand. Det har en række synlige og mindre synlige negative konsekvenser.

Bygninger i ringe forfatning bruger væsentligt mere energi, udleder mere CO2 og er langt dyrere i drift. Samtidig betyder udfordringer med dårligt indeklima, at børn, unge og voksne lærer mindre og præsterer på et lavere niveau, end hvis indeklimaet havde været godt.

Anlægsloftet står i vejen

En stor barriere for grønnere og sundere bygninger er anlægsloftet, der begrænser omfanget af kommuner og ­regioners investeringer i blandt andet energirenovering.

Koalitionen foreslår derfor et grønt anlægsloft, der vil sætte mere gang i de grønne investeringer til gavn for den grønne omstilling, velfærden og samfundsøkonomien.