Klima og miljø

v/ Peter Just

[KOMMUNIST 12-24]

Jernring skal bremse forurening

Region Midtjylland har netop godkendt en strategi for, hvordan en kommende oprensning af kemikalie­fabrikken Cheminovas gamle grund på Harboøre Tange i Vestjylland skal gribes an.

Der skal etableres en 750 meter lang jernring, som skal forhindre, at der siver pesticider og kviksølvforurening ud fra grunden.

Folketinget bevilgede tidligere i år 100 millioner kroner til etablering af jernspunsen. Oprensningen er opdelt i tre faser, hvor jernspunsen er trin 1.

Fortidens synder og dyre lærepenge

Forureningen stammer fra 1950erne, da Cheminova tog grunden i brug. I 1961 flyttede Cheminova til nye bygninger på et område kaldet Rønland.

Den gamle fabrik er ikke den eneste forurening på stedet. Et tidligere kemikaliedepot ved Høfde 42 er ved at blive renset. Prisen for oprensningen af forureningerne forventes, ifølge Regionen, at koste mere end 4 mia kroner, inden der er ryddet op efter forureningerne.

Vinduesglas fra ikonisk ejendom får nyt liv

Når boligejendommen Hostrup Have på Frederiksberg om godt to år står færdig efter en omfattende tag- og facaderenovering, bliver det med helt nye vinduer.

Glasset fra de 5.200 udtjente vinduer bliver til 80.000 m2 ny glasuld og sparer 31,5 tons CO2 i produktionen af den ny glasuld sammenlignet med produktion med jomfruelige råvarer.

Samarbejdspartnerne bag håber at kunne inspirere byggebranchen til øget fokus på genanvendelse af byggeaffald til produktion af nye materialer, oplyser boligselskabet Heimstaden.

Kan dække 11 fodboldbaner

Projektet er født ud af et behov for at udskifte de nuværende vinduer i den store Frederiksberg-ejendom, og grundet kvalitet og æstetik har det ifølge parterne bag ikke været muligt at renovere de nuværende vinduer, der blev monteret i løbet af 1980’erne.

Ud af de gamle vinduer bliver der glasuld nok til at dække 11 fodboldbaner, og det er samtidigt en del mere, end der skal bruges til energirenoveringsopgaven i Hostrup Have, som også inkluderer isolering af lofter.

Ny rapport: største iltsvind i 22 år

Nye målinger viser det største iltsvind i de danske farvande i 22 år.

Rapporten, som er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, viser, at havet gisper efter vejret. Iltsvindet er knap 50 procent større, end det var sidste år på samme tidspunkt. I løbet af sommeren var der flere eksempler på døde fisk med bugen i vejret på grund af iltsvind.

Helt galt under havoverfladen

Det er det, der foregår lige under havoverfladen, der er havets problem, og det er skjult for de fleste.

Langt den største synder er de næringsstoffer, der bliver ledt ud i havet. Det danner nemlig optimale livsvilkår for alger, som ud over at få vandet til at grumse til forbruger af havets ilt, når de døde alger nedbrydes, og dermed ikke efterlader ilt til resten af livet i vandet.

Landbruget den største synder

Landbruget har en stor andel i havets iltsvind. Det står for hele 70 procent af alle kvælstofudledninger til vandløb og fjorde i Danmark.

Det er særligt landbrugets intensive produktion af kød, mælk og foder til dyr, der er kilde til udledningen af kvælstof.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening har man år efter år råbt op om problemet, uden at der er sket noget, og de har derfor klaget til EU over den manglende danske indsats.