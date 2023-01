Klima og miljø

v. Peter Just

[KOMMUNIST nr. 1-2023]

Vores planet er stadig på akutafdelingen

Der er behov for, at vi drastisk reducerer udledningen af drivhusgasser. Hvis det ikke sker, går det helt galt. Herhjemme har vi, ifølge nye tal fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), passeret de grænser, der blev aftalt i Paris i 2015.

Temperaturen stiger i Danmark

Temperaturen i Danmark er de seneste 30 år i gennemsnit steget 1,5 grader sammenlignet med temperaturen for 150 år siden, ifølge DMI. Tallene viser, at de seneste 10 år har temperaturen været 2,0 grader højere og de seneste fem år 2,2 grader.

Globalt

Som det ser ud nu, vurderes verden at være på vej mod en stigning i den globale temperatur, så den i 2100 er mellem 2,4 og 2,6 grader højere end før industrialiseringen, fremgår det af en rapport fra FN’s Miljøprogram, der blev offentliggjort kort før COP27 topmødet, der for nyligt er afholdt i egyptiske Sharm El-Sheikh.

Uambitiøst COP27 topmøde

Noget som de 200 lande i COP27 ikke kunne nå til enighed om, var en udfasning af fossile brændstoffer. I stedet blev et afsnit fra sidste års topmøde i Skotland gentaget om, at der skal skrues ned for brugen af ældre kulkraftværker, som ikke indfanger CO 2 .

Når man afbrænder fossile brændsler, udleder det CO 2 , hvilket bidrager til opvarmning af kloden. Når drivhusgasser som CO 2 udledes, danner de et tæppe over jorden og fanger solens varme. Det fører til global opvarmning og klimaforandringer.

Dybt deprimerende

Det er dybt deprimerende og et globalt selvmål, at landene ikke er nået til enighed om en seriøs reduktion af de drivhusgasser, som i sidste ende varmer vores klode op.

PFAS i regnvandet

Forurening af drikkevand var indtil for nylig et stort tema i Danmark. Da kvalitetskravet for PFAS blev sænket med en faktor 50, røg stofferne pludselig over grænseværdien flere steder. Og hvad gør man så? Der findes metoder til rensning for PFAS i drikkevand, men ingen er perfekte. Og så koster de en hel del mere, end vi er vant til for rensning af drikkevand.

Nu også fundet i regnvand

I mere end 15 år har Miljøstyrelsen haft kendskab til fund af PFAS i dansk regnvand, men styrelsen har ikke undersøgt problemet nærmere.

Tilbage i 2007, var Miljøstyrelsen fagligt involveret i en rapport fra det daværende Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Rapporten omtaler en række regnvandsprøver, der blev undersøgt for de miljøfarlige PFAS-stoffer. Men fundene fik ikke Miljøstyrelsen til at tage flere prøver eller undersøge regnen nærmere.

Hvor kommer det fra?

Der kan være 2 hovedkilder til PFAS-forureningen af den danske regn. Dels produktionen af fluorstoffer i lande som Tyskland, Holland og Belgien, og dels fra vores egen affaldsforbrænding

Fakta om PFAS

PFAS er en samlebetegnelse for en række fluorholdige, svært nedbrydelige miljøfarlige stoffer, hvoraf det mest kendte er PFAS.

Stofferne er skadelige for immunforsvaret og kan blandt andet øge risikoen for visse former for kræft og ufrivillig abort hos kvinder. Stofferne var tidligere populære i produktionen af bygningsmaterialer, fordi de er brandhæmmende. Lige nu frygter man, at cirka 15.000 steder i Danmark er forurenet med PFAS.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner

Gadelamper med miljøvenligt led-lys

I 2023 vil gadelamperne i Aarhus blive udskiftet til miljøvenligt led-lys, det oplyser Aarhus Kommune. Når kalenderen siger april 2023, vil 21.500 gadelamper dermed være udskiftet til miljøvenligt led-lys. Oprindeligt skulle sidste lampe først være sat op i slutningen af 2023, men den aktuelle energikrise har gjort det særligt attraktivt at få gjort projektet færdigt før tid. Man regner nemlig med, at de nye lamper bruger cirka 30 procent mindre strøm end de gamle.