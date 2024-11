Kulturliv

[KOMMUNIST 12-24]

Film værd at se

En kvinde i Istanbul

Hjortestien

Kærlig hilsen, Hilde

Lykketræf

Tatami

No other Land

Bedre sent end aldrig

Fornylig blev væveren Inge Bjørn tildelt den livsvarige hædersgave for sit arbejde som tekstilkunstner. Man overraskes over, at hun først får den nu, da hun er 99 år gammel, når hun burde have fået den for mange år siden, så hun kunne have fået glæde af den i længere tid, men det er bedre sendt end aldrig.

Niels Klim på YouTube

Ludvig Holbergs roman om Niels Klims underjordiske rejse får igen nyt liv. Leif Monnerups sange fra fortællingen kan nu ses og høres på YouTube med Hans Scherfigs tegneserie som baggrund, koloreret og tilrettelagt af Rune Monnerup.

Link: www.youtube.com/@leifmonnerup1176/playlists

Fortællingen om Niels Klim var den første science fiktion roman i Norden. Her sættes alt mellem himmel og jord i spil. Et mesterværk i komik og satire, der satte Danmark på Europakortet. Syv ballader sat sammen til en underfundig suite i sang og musik med musikerne: Anne Eltard, Øyvind Ougaard, Jens Lysdal og Hugo Rasmussen.

Videoen udgives samtidig i Ungarn nøjagtig 240 år efter romanens ungarske oversættelse.

www.youtube.com/@holberg-ludvig

Ud med Pusjkin og Dostojevskij

I en kronik i Poltiken gav Uffe Gardel udtryk for, at vi ikke længere skulle læse Pusjkin og Dostojevskij, fordi de havde givet udtryk for drømmen om et Stor-Rusland og derfor nærmest er medskyldige i krigen mellem Rusland og Ukraine. Det næste bliver vel, at man slet ikke skal læse anden russisk litteratur og høre russisk musik. Samtidig begrunder han det med, at Dostojevskij var antisemit. Hvis vi skulle lade være med at læse bøger, hvori der er antisemitisme, så ville det blive til mange, for det var ikke ualmindeligt for 100 år siden, og så skal vi forresten heller ikke lytte til Wagner.

Udstillinger værd at se